La petición de Julián Álvarez al Barça en la negociación por su fichaje

La operación Julián Álvarez ha entrado en una etapa de impasse tras el primer movimiento que realizó el Barça con una oferta rechazada por el Atlético de Madrid al considerarla insuficiente. La jugada del club blaugrana, junto al entorno del futbolista, era intentar forzar su traspaso antes del Mundial, pero no ha sido posible por lo que solo ha servido como un primer sondeo en una operación que puede ir a largo plazo. Ahora, el futbolista quiere priorizar el Mundial y centrarse en su participación en el torneo sin ruido ajeno, por lo que habría pedido al Barça a través de su entorno que se mantuviera un perfil bajo en las próximas semanas, tal y como explica 'Thetouchline'.

Julián Álvarez quiere jugar en el Barça y así lo ha comunicado de forma interna al Atlético de Madrid. El delantero tenía la promesa del club rojiblanco de escuchar ofertas en este mercado de verano si deseaba salir y espera que, al final, se cumpla lo que le dijeron aunque ahora las posturas están muy enconadas. Julián sí que ha dejado claro que públicamente no hará gestos ofensivos para forzar una salida y confía que acabe imperando la cordura en lo que queda de verano.

El Barça tiene claro que Julián Álvarez es su objetivo y no cejarán en su empeño, convencidos de que una nueva propuesta podría, finalmente, convencer al Atlético para vender. Sorprendió mucho en el club blaugrana la reacción airada del club colchonero a través de sus redes sociales y van a dejar pasar un tiempo ante la imposibilidad de cerrar el fichaje antes del Mundial. Julián podrá estar tranquilo mientras participe en el Mundial y el mes de julio podría ser totalmente clave para resolver su futuro.

El Atlético de Madrid tampoco podrá demorar demasiado su decisión, ya que su planificación va a quedar absolutamente marcada con lo que decida Julián. El club rojiblanco debería cubrir su salida y el mercado de delanteros está muy complicada. Además, el Atlético ha dado salida a Griezmann y está negociando la venta de Sorloth a la Juventus por lo que se quedaría prácticamente sin atacantes. En el club colchonero se ha preguntado ya por Osimhen, pero el Galatsaray está pidiendo muchísimo dinero por el goleador africano. No será un verano fácil para los clubs que buscan delanteros centros 'top'.