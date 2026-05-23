La petición de la grada del Estadi Olímpic a Robert Lewandowski durante el concierto de Bad Bunny: "Robert quédate"

Fue una noche especial. El primer concierto de Bad Bunny en Barcelona fue todo un éxito. El cantante puertorriqueño Bad Bunny inició su gira europea con un multitudinario concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Cerca de 50.000 personas asistieron al espectáculo, que marcó el primero de los doce conciertos programados en España dentro de la gira 'Debí tirar más fotos'.

Desde horas antes de la apertura de puertas, miles de fans se concentraron en los alrededores del estadio bajo un ambiente festivo y lleno de expectación. No faltó nadie en el concierto de uno de los músicos más escuchados a nivel internacional. El espectáculo fue todo un éxito y muchos rostros conocidos estuvieron disfrutando de la música urbana, ya sea desde la zona VIP o la 'casita' que construyó el cantante para los invitados más especiales.

La grada no quiere que se vaya Lewandowski

Entre ellos, la plantilla del Barça, con Lamine, Pedri, Ferran, Balde, Cubarsí o Robert Lewandowski. La presencia de varios jugadores del FC Barcelona añadió todavía más expectación a una noche que ya prometía ser inolvidable. Pero si hay alguien que se lo pasó especialmente bien en el concierto de Bad Bunny, ese fue el polaco, que estuvo acompañado de su pareja Anna Lewandowska. El delantero estuvo bailando y disfrutando con sus compañeros, con un 'outfit' perfecto para el evento: pantalones lino, camisa básica blanca, sobre camisa azul y gafas de sol.

Lewandowski se lo pasó en grande y el momento más divertido fue cuando la grada empezó a corear su nombre: "Lewandowksi...", o "Robert quédate...", con los aplausos de los integrantes de la casita. Incluso algunos de sus compañeros, como Pedri, se sumaron al ambiente siguiendo los cánticos dedicados al atacante azulgrana, que dejará el Barça esta temporada.

Los futbolistas azulgranas fueron algunos de los grandes protagonistas entre el público y no dejaron de cantar y bailar durante buena parte del concierto. La conexión entre la música de Bad Bunny y los asistentes quedó reflejada en el ambiente festivo que se vivió tanto en la pista como en las zonas reservadas para invitados.

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El concierto de Bad Bunny fue mucho más que una actuación musical, se ganó al público de Barcelona e incluso le dedicó algunas palabras en catalán. También comida tradicional como el 'Pà amb Tomàquet'. Este sábado, la segunda parte.