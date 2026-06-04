La petición del Barça a Cesc Fàbregas para suceder a Flick

La confianza de Joan Laporta y la dirección deportiva liderada por Deco en la figura de Hansi Flick es absoluta. El FC Barcelona acaba de renovar al entrenador alemán hasta el 30 de junio de 2028 más un año opcional y en los despachos del club blaugrana hay consenso indiscutible respecto a la figura del teutón. No hay ninguna duda que es el mejor técnico posible para el presente y el futuro a corto plazo.

El propio Flick, sin embargo, ha dejado claro varias veces que se retirará cuando abandone el banquillo culé y que no se imagina demasiado tiempo en el mismo. Sin ir más lejos, cuando Pep Guardiola anunció su salida del Manchester City tras 10 temporadas, Hansi hizo la siguiente reflexión: "Estar 10 años en el mismo club a este nivel... Es increíble. Incluso cuando las cosas no han ido bien, lo ha manejado y lo ha hecho de maravilla. Sus equipos siempre juegan al máximo nivel, siempre encuentran una solución para ser mejores. La cantidad de títulos que ha ganado es excepcional. Creo que a mí no me vais a ver una década aquí", bromeó.

El Barça, por consiguiente, está muy pendiente de la situación de varios entrenadores con vistas al futuro. Y, según ha informado el 'Barça Reservat' de 'Catalunya Ràdio', tiene un candidato favorito para relevar a Flick cuando el alemán, insistimos, decida poner punto final a su etapa en el Spotify Camp Nou. Se trata de Cesc Fàbregas.

Cesc Fàbregas ha firmado una gran temporada con el Como 1907 / Europa Press

Siempre según la fuente citada, el catalán no solo gusta al Barça, sino que ya se han producido las primeras conversaciones entre las partes. Hay sintonía total entre Joan Laporta, Deco y Alejandro Echevarría y el actual entrenador del Como 1907, al que acaba de clasificar por primera vez para la Champions League, y en estos momentos es el gran favorito para dirigir el próximo proyecto culé.

De hecho, la información de la radio pública asegura que los responsables azulgranas han sugerido a Cesc Fàbregas que a partir de 2028 tenga las puertas abiertas para firmar con el Barça, ya sea porque su contrato finalice ese mismo año o porque incluya una cláusula que le facilite su salida. Todas las piezas del rompecabezas, a pesar de que aún quedan dos años, encajan.

¿Y Luis Enrique?

Como no podría ser de otra forma, pues acaba de levantar su segunda Champions consecutiva con el PSG, Luis Enrique también gusta mucho en el Barça y no se descarta un segundo periplo en el Camp Nou. Más si cabe teniendo en cuenta que Lucho es más culé que el palo de la bandera.

Su modo de trabajar, con un círculo muy reducido y de su máxima confianza con permiso para entrar en el vestuario, dificultaría, sin embargo, que Luis Enrique regresara durante el mandato de Joan Laporta. Según Javi Miguel, deberían cambiar muchas cosas para que el técnico asturiano, muy cerca de renovar en el Parque de los Príncipes hasta 2030, volviera al Barça.