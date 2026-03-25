El 'pesquero' del Barça: el socio que se pasea por el Spotify Camp Nou con una caña de pescar

En un club con más de 140.000 socios, es natural que convivan historias de todo tipo, pero algunas destacan por la huella del tiempo y la fidelidad. Esta semana conocimos la de un aficionado azulgrana que lleva décadas de barcelonismo a sus espaldas, una vida entera ligada a unos colores y que no se quiso perder el partido de su equipo.

Se trata de un socio que recorre los alrededores del estadio con una caña de pescar. Una tradición diferente, para mostrar los colores de su equipo y, además, hecha a mano, con objetos caseros.

Cosió a mano 12 banderas del Barça

Un hombre que lleva más de una década vinculado al club, viviendo cada temporada como si fuera la primera. Para él, no es solo fútbol: es identidad, es pertenencia, es una forma de estar en el mundo. Su relación con el club también se construye en los pequeños detalles. “Buscaba banderas y las cosía”, cuenta, recordando esos momentos previos en los que prepara todo con paciencia casi artesanal. No se trata solo de animar, sino de hacerlo con algo propio, hecho con sus manos.

La creatividad ha sido siempre su aliada. “Entonces cogí unas arandelas para que no se rompiese”, explica. Josep, que acudió al Spotify Camp Nou a dar un paseo y a votar, lleva encima una caña de pescar. Sí, como suena. Se trata de una 'obra casera' para representar una bandera, compuesta por 12 mini banderas del FC Barcelona.

Hoy lleva consigo doce banderas. Las cuenta casi con orgullo, como quien enumera trofeos personales. Sin embargo, sabe que no cruzará las puertas del estadio. “No las llevaré dentro del campo porque no me dejan entrar cañas”, admite, consciente de las normas que forman parte del espectáculo moderno. “Pongo la cortina de casa para que no se rompa”, dice entre risas. Incluso los objetos cotidianos encuentran un nuevo propósito.

Las 12 banderas del aficionado azulgrana, cosidas a mano y en una caña de pescar / SPORT.es

Una previa especial

Aun así, eso no le resta ilusión. El plan no cambia: vivir el día, empaparse del ambiente, sentir la previa como un ritual. “He venido a pasar el día por el Camp Nou”, afirma. El viento sopla con fuerza, pero esta vez juega a su favor. “Hoy que hace aire, no pesa tanto”, comenta mientras ajusta sus banderas. Algunos aficionados se pararon a contemplar la 'obra de arte' y a fotografiarse con ella.

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Así es la vida de un socio fiel: una suma de gestos, recuerdos y costumbres que se repiten año tras año. Más de diez años después, su pasión sigue intacta, cosida con el mismo cuidado con el que prepara sus banderas, resistente como las arandelas que evitan que se rompan.