El peso del Barça recae sobre Lamine Yamal

El Barça ha pasado en apenas una temporada de tener tres focos ofensivos a depender, en gran medida, de uno. Lamine Yamal se ha convertido en el principal sostén del ataque blaugrana en el momento más exigente del curso, cuando todos los títulos están en juego y las ausencias han reducido las alternativas ofensivas.

Lamine, ante Musso / DANI BARBEITO

La temporada pasada, el equipo encontró un equilibrio casi perfecto en el tridente formado por Raphinha, Robert Lewandowski y el propio Lamine. Los tres firmaron una campaña extraordinaria en cifras goleadoras y rendimiento colectivo, siendo piezas fundamentales en los éxitos del equipo. Eran tres amenazas constantes, tres soluciones distintas para un mismo problema.

El escenario, sin embargo, ha cambiado de forma notable este curso. Por un lado, Lewandowski ha pasado a alternar titularidades con suplencias junto a Ferran Torres, lo que ha reducido su continuidad en el once y, en consecuencia, su presencia sostenida en el área rival. Aun así, el delantero polaco sigue demostrando que necesita muy poco para ser decisivo, como volvió a evidenciar en el último partido.

Rashford deberá asumir el rol del lesionado Raphinha / Enric Fontcuberta / EFE

Por el otro, Raphinha está viviendo una temporada marcada por los problemas musculares. Las lesiones han sido una constante y la última llegó en el intrascendente partido entre Brasil y Francia disputado en Estados Unidos. Su ausencia ha dejado un vacío evidente en el costado izquierdo, tanto por su capacidad de desborde como por su aportación en goles y asistencias. Rashford ha asumido el reto que supone sustituirle y, como se vio ante el Atlético, con nota, pero la baja del brasileño sigue siendo un enorme contratiempo.

Los números no engañan

En ese contexto, Lamine, que suma catorce goles y diez asistencias, ha asumido una responsabilidad creciente. Lo juega prácticamente todo y se ha convertido en el primer recurso ofensivo del equipo. Sus compañeros lo buscan de manera sistemática, conscientes de que es el futbolista capaz de generar ventajas donde no las hay. Recibe, encara, crea y finaliza. Y lo hace con una naturalidad impropia de su edad. No hay que olvidar que sigue teniendo solo 18 años.

Cubarsí, Lamine Yamal, Araujo y Rashord celebran un gol contra el Celta de Vigo / Valentí Enrich

Los números del último partido, de Opta, son un reflejo claro de esa realidad. Lamine fue el jugador del Barça más activo en ataque, liderando al equipo en remates y ocasiones creadas, además de destacar en regates completados y centros intentados. También fue uno de los futbolistas con mayor presencia en el último tercio de campo, participando de forma constante en la construcción ofensiva. En otras palabras, todo pasó por sus botas.

Flick, en el Metropolitano tras ganar al Atlético de Madrid / Agencias

A ese volumen ofensivo hay que añadir su capacidad para provocar faltas, recuperar balones y mantenerse siempre disponible. No se esconde nunca. Ni cuando el equipo sufre, ni cuando el partido se atasca, ni cuando la responsabilidad es máxima. Es cierto que al inicio de la temporada arrastró algunos problemas de pubalgia, pero ese episodio parece completamente superado. Ha regresado a su mejor nivel justo en el momento clave del calendario, cuando la exigencia física y mental alcanza su punto más alto.

El reto ahora no es solo mantener su nivel, sino sostenerlo durante el tramo decisivo de la temporada. Porque sin Raphinha disponible y con Lewandowski alternando minutos, el peso ofensivo del Barça recae cada vez más sobre sus hombros.