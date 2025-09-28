Pesimismo en el PSG con Vitinha y Kvaratskhelia antes de visitar al Barça

El PSG, vigente campeón de Europa, llegará diezmado al partido contra el Barça de Champions (miércoles, 1 de octubre: 21:00 horas) en Monjtuïc. Doué, Dembélé, Joao Neves y Marquinhos no pudieron jugar este fin de semana ante el Auxerre por lesión y a ellos se unieron Vitinha y Kvaratskhelia, otros dos hombres clave en el esquema de Luis Enrique, que tampoco terminaron el duelo.

El portugués, tercer clasificado en el Balón de Oro que ganó su compañero Dembélé, se tuvo que retirar antes del descanso. Lo hizo por precaución, pero con visible rostro de preocupación. Tampoco inició la segunda parte el georgiano, quien se llevó la mano a la parte posterior del muslo. Achraf y Barcola fueron los sustitutos de dos hombres que preocupan en París.

Existe mesimismo sobre ambos, que son el reflejo de una plantilla que arrastra la carga física y de minutos de la temporada pasada. El PSG apenas pudo hacer una semana de pretemporada antes de ganar, con remontada incluida, la Supercopa de Europa frente al Tottenham. Antes, el descanso estrictamente legal después del Mundial de Clubes.

Ahora mismo, tanto Dembélé como Marquinhos están prácticamente descartados, mientras que el resto de jugadores con problemas físicos son duda. Algunos jugadores podrían forzar para entrar en la convocatoria. Sobre Vitinha y Kvaratskhelia se decidirá antes de viajar a Barcelona, aunque las sensaciones no son buenas, por lo menos, de cara a una posible titularidad.

Luis Enrique, protector con sus jugadores

Luis Enrique no es partidiario de forzar a dos de sus baluartes de cara al segundo encuentro de la fase liga de Champions. No hasta el punto de que puedan convertirse en bajas de larga duración para una temporada que se prevé igual de cargada que la anterior. Con el Mundial 2026 como meta condicionante para todos los futbolsitas.

El asturiano tiene además aprendida la lección de la campaña anterior, en la que el PSG logró 'in extremis' la clasificación para las rondas eliminatorias. “No puedo decir nada. No es algo positivo. Pero hay que esperar a lo que diga el 'staff' médic para saber qué tipos de lesiones tienen ambos”, se limitó a decir tras el encuentro.