Persisten las molestias de Dro

Una de las revelaciones de la pretemporada del Barça, el juvenil Dro, no juega ni con el primer equipo ni con el filial desde el pasado 7 de septiembre, cuando tuvo que ser sustituido en el minuto 75 después de haber recibido varios golpes, y sobre todo, un pisotón que le está dando problemas.

FC Barcelona

Un rival del Porreres, en un partido que denota la dureza de la categoría a la que ha sido condenado el filial por deméritos propios, le pisó en el pie y desde ese momento, el futbolista ha sentido molestias que no se han acabado de ir, aunque se espera que en los próximos días ya pueda estar recuperado.

Estos problemas le impidieron al futbolista de Val Miñor poder entrar en la convocatoria del primer equipo contra el Valencia y Newcastle, y tampoco pudo estar con el Barça Atlètic en Andratx.

A la espera de una mejoría

Con la persistencia de las molestias se hace difícil que pueda participar ante el Getafe (primer equipo) o Castellón B (filial), aunque todo depende de las sensaciones y que éstas pasen a ser suficientemente buenas como para volver a jugar.

El primer equipo azulgrana no se entrena en Barcelona desde el martes, pues el miércoles lo hizo en Newcastle, el jueves jugó y el viernes también realizó la habitual sesión de recuperación en la ciudad inglesa. Este sábado se ejercitará en la Ciutat Esportiva para preparar el duelo en el Johan Cruyff frente al Getafe.

El problema físico de Dro ha llegado en un momento en el que podía haber tenido alguna oportunidad por la lesión de Lamine, ya que su polivalencia le permite ocupar varias posiciones, entre ellas la de extremo, aunque preferiblemente a pierna cambiada por la izquierda.

Flick le tiene en cuenta

En todo caso, Hansi Flick sigue muy de cerca sus evoluciones y seguro que le volverá a tener en cuenta cuando esté recuperado de este inoportuno problema. Pedro Fernández, 'Dro', cuajó una muy buena pretemporada con el primer equipo azulgrana, aunque su sitio está en el filial después de que la temporada pasada jugara principalmente en el Juvenil B, aunque también con 'ascensos' al 'A' que entrenaba Belletti, lo que le permitió tener minutos en la UEFA Youth League, incluso en la final contra el Trabzonspor saliendo desde el banquillo.

Esta temporada, el técnico alemán le incluyó en la lista de convocados de los tres primeros partidos de Liga, en Mallorca, el Ciutat de València y Vallecas, aunque no tuvo minutos. Después, llegó el estreno liguero del filial blaugrana, en el Estadi Johan Cruyff ante el Porreres (2-0), donde dio fue titular, dio un 'clinic' de fútbol al primer toque y visión de juego, y acabó muy dolorido y teniendo que ser sustituido a un cuarto de hora para el final.