Permiso extra para Ferran para cerrar el acuerdo con el PSG

Ferran Torres está muy cerca de ser oficialmente nuevo futbolista del Paris Saint-Germain. El azulgrana estaba previsto que volviera a los entrenamientos este miércoles con el resto de compañeros mundialistas, pero el jugador ha recibido el permiso del club para no acudir a la cita con sus compañeros y cerrar el acuerdo con su nuevo club, según avanzó Fabrizio Romano.

La decisión cuenta con el 'OK' de Hansi Flick, que entiende que el valenciano no seguirá en su plantilla la temporada que viene y da el visto bueno a que mañana no se reincorpore a los entrenamientos.

Según hemos informado en SPORT, hay un principio de acuerdo verbal y la operación se cerrará en unos 50 millones de euros fijos más cinco en variables. El jugador será jugador del PSG esta misma semana, pero el conjunto parisino está concentrado en la Supercopa de Europa que disputarán mañana y no se puede formalizar todo hasta que se dispute la final.

De hecho, los problemas de papeleo por la disputa del título europeo han provocado que la operación no se hubiera cerrado antes. Aunque el principio de acuerdo entre ambos clubes existe, siguen faltando los últimos flecos legales por cerrar.

La salida del valenciano es un hecho y el Barça ingresará una suma importante de dinero por el futbolista que entraba en su último año de contrato. Unos millones que los azulgranas destinarán a cerrar operaciones abiertas como las de Rodri o Cancelo.

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Ferran Torres no quiso apretar el acelerador de las negociaciones más de la cuenta. En el club todos tienen asumido que el adiós de Ferran es cuestión de horas. Los dos clubes cerrarán los últimos flecos y el jugador regresará a la Ciutat Esportiva para recoger sus cosas y despedirse de una plantilla a la que tiene mucho cariño para poner rumbo a París.