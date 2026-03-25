¿Qué fue de las perlas de La Masia víctimas del castigo de la FIFA?

En abril de 2014, la FIFA impuso al FC Barcelona una prohibición de fichar jugadores durante dos ventanas de mercado consecutivas. La FIFA sancionó al club por irregularidades en el fichaje y la inscripción de jugadores menores de edad, en violación del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.

Los grandes perjudicados de la sanción fueron sobre todo los niños que vieron que no podían seguir compitiendo con el Barça y que tuvieron que encontrar soluciones. Esta es la realidad hoy en día de algunos de los futbolistas que entonces eran señalados como grandes promesas.

Lee Seung-woo, el Messi coreano

Los que vieron jugar a Lee en las La Masia aseguran que no es una exageración decir que, en cadete, su impacto era parecido al de Lamine en esa categoría. Durante varios años, Seung Woo Lee fue considerado una de las grandes promesas del Barça y vistió la camiseta azulgrana con la etiqueta de talento excepcional. Llegó al club con apenas 13 años y, en su primera temporada (2011-2012) con el equipo infantil dirigido por Fran Sánchez, dejó una impresión muy impactante, como si fuera una auténtica revelación.

Hablamos de un futbolista que destacaba sobre todo por su desequilibrio por encima de talentos de generación Olmo, Cucurella y Aleñà. Los técnicos coinciden, después de una década, que seguramente fue el jugador más afectado por la sanción.

A diferencia de otros compañeros, prefirió seguir en el Barça aunque solo podía jugar amistosos en los inicios de la sanción y más tarde nada. En la actualidad juega en su país, concretamente en el Jeonbuk Hyundai de su país tras pasar sin mucho protagonismo por clubes como el Verona italiano o el Portimonense portugués.

Take Kubo, protagonista en la Real Sociedad

Uno de los casos más conocido y el futbolista afectado que mejor carrera está haciendo. En las inferiores del Barça coincidió con futbolistas como Ansu y Eric, donde era uno de los mejores. Tras la sanción decidió regresar a Japón, donde pronto demostró que era un futbolista especial.

Durante el tiempo que pasa en su país, el Barça le sigue, e incluso entrena de vez en cuando con el equipo, pero cuando llega el momento de la verdad, el Madrid le ofrece mejores condiciones y un camino más rápido al primer equipo. Kubo acepta la propuesta del Madrid, donde a pesar de participar de algún amistoso no llega a debutar oficialmente. A partir de aquí varias cesiones en equipos de LaLiga hasta que encuentra su sitio en la Real, donde es protagonista.

Kays Ruiz, el talento que no escuchaba a nadie

“Era joven e inconsciente. No percibía los riesgos. No escuchaba a nadie y creía que lo sabía todo, cuando en realidad no sabía nada de la vida. Cuando me quedé sin equipo, lloré. No volveré a repetir los errores del pasado. Ya no puedo permitirme fallar. Esta es mi última oportunidad”.

Kays Ruiz-Atil (26/08/2002, Lyon) necesitó un duro baño de realidad —pasar casi todo 2023 sin club— para frenar su caída y hacer una profunda autocrítica. Antes de darse cuenta de que su carrera se le escapaba de las manos, Kays fue uno de esos talentos precoces que pasaron por La Masia: un mediapunta creativo, con una habilidad especial para moverse entre líneas y generar desequilibrio.

En 2015, frustrado por la sanción de la FIFA al FC Barcelona, que durante más de un año le impidió competir, decidió marcharse al Paris Saint‑Germain, donde pronto empezó a llamar la atención. Más tarde, regresaría al Barça para jugar en el filial donde aún recuerdos sus episodios de indisciplina. En la actualidad juega RFC Lieja de la segunda división belga.

Theo Chendri, el amigo de Dembélé

De la generación de Ousmane Dembélé, es conocida su amistad con el ahora jugador del PSG, tras coincidir con él en las inferiores. Durante su etapa en La Masia, Chendry destacó por ser un jugador muy estilo Barça; el clásico interior pequeño, creativo y de toque.

Uno de esos jugadores que necesitan el ecosistema Barça para brillar, un perfil que podía recordar al de Riqui Puig en su momento. Tras la sanción llega a participar en los juveniles e incluso en algún partido con el filial de Gerard López antes de salir del club. Tras pasar por clubes como el Nantes, Badagoz o Zamora, en la actualidad participa en la Kings League.

Ben Lederman, el sueño culé de un niño norteamericano

Ben fue el primer futbolista de Estados Unidos que residió en La Masia. Durante su paso por la cantera se le recuerda como un interior técnico, muy menudo que encajaba con el estilo Barça. Cuando los responsables del fútbol formativo del Barça decidieron incorporar a Ben, se lo comunicaron a sus padres. Estos, recuerdan el momento en el que se lo contaron a su hijo “no puedo describir su cara”. Además, añadían “Como padre de familia, es una alegría que te hace muy feliz”. En julio de 2018 abandonó el club. Tras pasar por varios clubs polacos, en la actualidad juega en el Maccabi.