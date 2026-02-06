Una de las perlas de la generación del 2007, la gran novedad de la última sesión

El Barça ha completado este viernes el último entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de recibir al Mallorca, este sábado, en el Spotify Camp Nou (16.15 horas), en un duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga. Una sesión marcada, de nuevo, por la ausencia de Raphinha, que continúa ejercitándose al margen del grupo.

El extremo brasileño todavía no está recuperado de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, la misma dolencia que ya le dejó fuera del reciente compromiso copero ante el Albacete. Tal y como apuntaban los servicios médicos desde el primer momento, el plazo estimado de recuperación es de unos diez días, por lo que Raphinha tampoco estará disponible para el encuentro de este sábado. Si la evolución se mantiene dentro de los plazos previstos, su reaparición apunta a la ida de las semifinales de la Copa de la próxima semana.

Todo apunta a que Rashford volverá a ser el escogido para ocupar la posición de Raphinha. El inglés ya es uno de los tres futbolistas de la plantilla que ha llegado a los dobles dígitos (10 goles y 10 asistencias) pero Flick insiste que tiene potencial para ser aún más importante en el equipo. Otra de las opciones que tiene el técnico es desplazar a Olmo a la banda izquierda con Fermín a la mediapunta.

Tres jugadores del filial en la sesión de hoy con Juan Hernández, como gran novedad. / Sergi Capdevila

Las novedades

Tampoco han participado en la sesión los otros futbolistas que siguen en la enfermería azulgrana: Pedri, Christensen y Gavi, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación y siguen siendo baja para el choque ante el conjunto balear. El primero se encuentra ya en la recta final, mientras que Gavi se espera que esté disponible a finales de este mes.

La sesión ha presentado dos novedades: la presencia de Juan Hernández, futbolista al que muchos comparan en La Masia con Fermín, y Jofre, un habitual que no estuvo el jueves. Juan Hernández no es ningún desconocido para Flick, que ha contado con él incluso en alguna pretemporada. También en sesiones durante la temporada e incluso ya sabe lo que es debutar en una convocatoria con el primer equipo.

El canterano, otra perla de la generación del 2007 al igual que Lamine, Cubarsí o Bernal, puede jugar de mediapunta o extremo. Su dinamismo y su facilidad para ver portería han hecho que sea comparado a menudo con Fermín.