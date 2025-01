La perla del Mónaco que 'soñaba' con el Barça: "Visité el Camp Nou..."

Ya dejó su sello en Montjuïc en un Trofeu Joan Gamper en el que el Mónaco atropelló al FC Barcelona de forma inesperada. El equipo de Flick, que no tuvo su día, se vio superado por un rival que explotó al máximo sus puñales en el flanco ofensivo. Entre ellos, un imberbe Eliesse Ben Seghir, que jugó 77 minutos y dejó unas sensaciones verdaderamente buenas.

No fue fruto de un día. A sus 19 años, este extremo nacido en Saint-Tropez pero internacional por Marruecos suma siete goles y cuatro asistencias en 28 partidos oficiales y es titular indiscutible en el equipo del Principado. Cumplirá los 20 en febrero y varios grandes han puesto sus ojos en él.

PILAR DEL MÓNACO A LOS 19

Es uno de los pilares del cuadro dirigido por el austríaco Hutter, que es décimo en Champions con 13 puntos y que mantiene las opciones intactas de clasificarse entre el TOP-8 y saltarse la eliminatoria previa. Vienen de ganar a todo un Aston Villa.

En una entrevista para 'Onze Mondial', Ben Seghir explica una anécdota relacionada con el Barça: "En el primer viaje de mi vida fuimos a España, a Barcelona. Estaba tan feliz. Visitamos el Camp Nou, el centro de entrenamiento, y yo me quedé delante haciendo 'dabs' mientras mi hermano me filmaba".

ÍDOLOS CULÉS

Cuando habla de sus ídolos y referentes, no se deja a antiguos culés como Neymar, Messi o Dembélé: . "En el fútbol, mi ejemplo, diría Neymar. Me gusta mucho su libertad, su estilo de juego. Todos los jóvenes aman a Neymar y se ven en él. Es el ídolo de muchos jóvenes. También está Messi. Lo que hace en el campo es increíble. Tiene la capacidad de eliminar a un equipo completo y marcar un gol para ayudar a su equipo a ganar. No se le da a todo el mundo. También siempre he apreciado a Ousmane Dembélé por su forma de pensar. No se preocupa, se divierte. Me gusta esta mentalidad".