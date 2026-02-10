La perla mexicana que monitoriza el Barça: "Voy a venderlo muy caro"

El fútbol mexicano está sacando talentos interesantes los últimos años. Siempre ha sido una fuente de buenos futbolistas, pero es verdad que ha pasado por épocas más oscuras. La última perla en desembarcar en España ha sido Obed Vargas, fichado por el Atlético de Madrid en este mercado invernal procedente del Seattle Sounders. Precisamente, la agente del jugador es la brasileña Rafaela Pimenta, que representa también a Gilberto Mora. Apunta a ser el gran 'boom' en México de la próxima década y el Barça lo monitoriza desde hace tiempo.

Mora juega en Tijuana y a sus apenas 17 años acumula ya 49 partidos oficiales con el primer equipo en los que ha sumado nueve goles y ha dado dos pases de gol. Números importantes para un futbolista del 2008, que cumplirá este curso la mayoría de edad.

Versatilidad pese a un físico menudo

Lo que más llama la atención es su calidad técnica, que le permite encarar con garantías las acciones de uno contra uno. Remata y dribla indistintamente con las dos piernas. A ello hay que unirle su capacidad goleadora incluso en espacios reducidos, en los que presenta las prestaciones de un ‘9’. Lo hace basándose con su creatividad, porque su físico no es exhuberante (mide 1,68m). Es un futbolista generoso, de concepción colectiva del juego y con una gran polivalencia táctica.

Su posición natural es la de extremo izquierdo, dando amplitud, pero puede caer indistintamente por los dos lados. Su fútbol asociativo —lo que no es nada habitual en un futbolista rompedor con su calidad— es otro de sus grandes valores. Gilberto fue uno de los destacados del pasado Mundial sub'20 e incluso ya se ha estrenado con el combinado nacional absoluto.

Gilberto Mora celebra uno de sus goles en el Mundial Sub-20 / Andre Penner

Acerca de la figura del futbolista azteca ha hablado recientemente Rafaela Pimenta para 'Claro Sports': "No tenemos prisa, pero su evolución va rápido. Hay que estudiar cuál es el sitio ideal en el que se pueda desarrollar. A esta edad tú no puedes ser el mejor de tu equipo. Si eres el mejor, tienes que cambiar a otro equipo más alto. A esta edad no debes ser el patrón, tienes que ser el chico que mira a los otros y dice: "tengo que ser como ellos"".

Me irrita que en Brasil valgan 80 y aquí 8

"Algo que me irrita mucho es por qué un jugador que está en Brasil debe costar 80 millones y en México, ocho. El campeonato brasileño no es mejor que el mexicano. Los europeos quieren hacer creer a los mexicanos que no pueden tener este valor porque les interesa mantenerlo bajo. Lo vivo con Gilberto y también con los patrocinadores. Voy a hacer todo lo que pueda para vender a Gilberto muy caro", remata Pimenta.