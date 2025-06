La perla de La Masia que ‘vuela’ del Barça: “No me sentí valorado”

La oferta de renovación quizás llegó demasiado tarde. O eso es lo que desprenden las declaraciones de Hugo Alba. El delantero valenciano, formado en La Masia y máximo goleador del Juvenil A esta pasada campaña (además de capitán) no prolongará su estancia en el club catalán.

Ya adelantamos en SPORT que Alba ha aceptado una oferta del OFK Belgrado, equipo satélite del Estrella Roja y que jugará la Conference League el próximo curso. Hasta mayo prácticamente no llegó la propuesta del Barça para renovar. Ya cuando la salvación del Barça Atlètic estaba muy muy complicada. Hugo interpretó que el club solo quiso sellar su continuidad cuando ya se vio abocado a jugar a Segunda RFEF. Tampoco la oferta económica satisfizo sus pretensiones.

OFERTA TARDÍA DEL BARÇA

De esta forma, escogió una de entre las bastantes propuestas del extranjero y del fútbol nacional que le habían llegado. Se marcha (como Dani Olmo en su momento) a los Balcanes. A la Primera División serbia y con esa ventana de jugar competición europea.

Hugo Alba marcó dos goles contra el Valencia / FCB

Hugo ha hablado para Intercomarcal TV de Alicante acerca de cómo ha sido todo este proceso de decisión y el porqué ha optado por poner rumbo a Serbia: "No me he sentido todo lo valorado que creo que me merecía. Nunca tendré ninguna mala palabra del Barça, pero sí me hubiera gustado participar en algún entrenamiento del primer equipo porque creo que la oportunidad me la he ganado personalmente y no me ha llegado".

Viendo que en el filial había muchas bajas y sin delanteros...

"Es difícil, pero también viendo que en el filial había muchas bajas de delanteros y que estaban en puestos de descenso, no tengo respuesta para eso, ha sido una situación rara, no me he sentido valorado. Son cosas internas del club que no se saben. Creo que me gané subir".

¿Por qué no quiso renovar cuando llegó la oferta? "Cuando el Barça te ofrece la renovación, me lo hubiera pensado más. Pero viendo las dos últimas temporadas, cómo me han tratado, hemos tomado la decisión con mi familia y mi agente. Si me hubiesen dado confianza en Primera RFEF...".