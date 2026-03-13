La otra perla de La Masia que puede debutar con Flick

Nueve canteranos se han estrenado oficialmente con el primer equipo del Barça desde que Flick tomó las riendas del equipo el verano de 2024. Una cifra que ejemplariza lo que es club azulgrana: una apuesta sistemática por el talento de La Masia, indispensable para el buen funcionamiento de todo.

Xavi Espart debutó en Newcastle y cumplió su sueño de chico. Como pudo hacer un poco antes Tommy Marqués o como ya hizo en agosto Jofre Torrents en Mallorca. Ahora el lateral de La Selva del Camp está lesionado, pero llevaba toda la temporada ejercitándose a las órdenes del técnico germano.

La pedrera, vital

En el contexto económico actual, la aportación de la 'pedrera' es aún más importante si cabe. Combinar cracks de primer nivel mundial de fuera y joyas de la casa es un formato históricamente ganador en Can Barça.

Estos días, tras las lesiones de Koundé y Balde, hay otro futbolista formado en la casa que espera con ansia cumplir su sueño. Se trata de Álvaro Cortés, un central muy potente físicamente, zurdo (factor importante en el contexto actual), aragonés y con una enorme proyección.

Cortés y Espart, en un entrenamiento esta semana / FCB

Cortés es culé de cuna. De aquellos de no dormir cuando se encajan derrotas importantes. Y portar el brazalete del filial es una responsabilidad para él en cada partido. Con 15 años, siendo todavía cadete, fue ascendido en Zaragoza al Juvenil A de División de Honor. Al término de esa temporada fichó por el Barça, que se movió rápido y lo firmó libre en 2021 (terminaba contrato y no renovó con el conjunto maño).

Cesión en la Damm

Álvaro llegó en etapa cadete al Barça, que lo fichó del Real Zaragoza. Caso curioso porque la temporada 2022/23 estuvo cedido en la Damm. Òscar López y su staff consideraron que tendría más minutos y sería bueno que se foguease en División de Honor en el equipo cervecero, conocido por su buen trato a la cantera y por haber dado grandes talentos.

ADN Masia 2x24 I Promesa: Álvaro Cortés, el líder que empieza a contar para Flick / Sport

Álvaro Cortés, en el entrenamiento con el Barça en Newcastle / SPORT

Debutó con el filial en la 2023/24 y en la 2024/25 jugó ya 30 partidos con el Barça Atlètic. En su primer año en etapa sénior, Cortés tenía ofertas el verano pasado para salir cedido. Pero ante la baja de Iñigo Martínez el Barça prefirió que siguiera. Es un perfil muy valorado en las entrañas de la entidad azulgrana y, de hecho, podría proximamente ampliar su vinculación con el club, que termina en 2027.

Cortés ya fue convocado ante Athletic y Newcastle y este domingo, frente al Sevilla y con la defensa en cuadro, tiene una oportunidad de oro. Veremos qué piezas quiere mover Flick, pero el zaragozano está más que listo.