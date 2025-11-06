Otra perla alemana, en el radar del Barça

Aun cuando la posición de centrocampista es la demarcación de la que más jugadores de la Masia son promocionados al primer equipo, el FC Barcelona mantiene vigilados a los medios más prometedores de todo el mundo, incluso de segundas divisiones.

Kennet Eichhorn, pivote del Hertha de Berlín de tan solo 16 años, ha despertado el interés de grandes clubes de Europa, y entre ellos se encontraría el FC Barcelona, según el diario 'BILD'. De esta manera, la entidad catalana trataría de pescar talento en tierras germanas una vez más, como ya hizo en 2023, cuando fichó a Noah Darvich del Friburgo, antes de venderle dos temporadas después al VFB Stuttgart.

Kennet Eichhorn / Marc Gómez / Hertha Berlín

Brillo en la Bundesliga 2

Pese a que el Hertha se encuentra en la segunda división, la progresión del teutón es sorprendente, ya que, habiendo debutado esta temporada en el primer equipo, Eichhorn se ha asentado como una de las piezas más importante en la línea de medios del esquema que plantea Stefan Leitl, entrenador del conjunto alemán.

La joven promesa ha participado en nueve de los 13 partidos disputados por los berlineses, ocho de Liga y uno de DFB Pokal, la Copa Alemana. Además, su participación aumenta de manera exponencial, ya que ha pasado de debutar en la segunda jornada a ganarse la titularidad.

Sin haber logrado marcar o asistir a estas alturas de temporada, su perfil guerrero queda claro con el dato de que ha recibido cuatro tarjetas amarillas en sus ocho participaciones en Bundesliga 2, o lo que es lo mismo, recibe una amonestación en uno de cada dos partidos.

En búsqueda del ascenso

Después de nueve temporadas consecutivas en Bundesliga, el Hertha Berlín descendió de categoría en la temporada 22-23, por lo que busca regresar a la máxima división tras tres temporadas en 'el infierno'.

En los dos años disputados íntegramente en la división de plata, el Hertha no ha podido disputar ni siquiera play-offs de ascenso, al quedar situado en el noveno y el undécimo puesto respectivamente. Actualmente, la dinámica parece la misma, con el equipo en la octava posición con 17 puntos, a seis de zona play-offs. No obstante, Kennet Eichhorn podría cambiar el rumbo y la historia de su club, ya sea siendo una pieza clave en el campo, o dejando una buena cifra de dinero al ser traspasado, pues su precio, según se ha informado, rondaría los 20 M€.

Equipos como el propio Barça, Liverpool, Arsenal o PSG están interesados en hacerse con sus servicios, mientras cabe destacar que, de cerrarse su venta por 20 M€, se convertiría en una de las tres ventas más caras del club alemán.

Similitudes con Noah Darvich

Más allá de la nacionalidad, el joven Kennet ha venido destacando en la clasificación para el europeo Sub-17 con la selección germana, pues en dos partidos ha marcado dos goles y asistido en una ocasión. De esta manera, se aprecia cierta similitud con Noah Darvich, que poco después de aterrizar en can Barça completó un espectacular Mundial Sub-17 con el mismo combinado, con dos goles y tres asistencias entre los que destacó especialmente el gol en la final, que su selección terminó ganando.

Noah Darvich celebra su primer gol con el Stuttgart / INSTAGRAM

Aunque finalmente Darvich no brilló en Barcelona de la manera que su rendimiento en las inferiores de Alemania podía hacer intuir, quien sabe si el caso de Eichhorn sería distinto, ya que la calidad parece demostrarla en su primera temporada como jugador profesional.