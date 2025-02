Pere Romeu: "Es insuficiente"

Tras caer ante el Levante de forma sorprendente, el Barça femenino volvió al camino de la victoria contra el Espanyol. Graham Hansen y Salma Paralluelo anotaron los goles azulgranas en un partido gris del grupo de Pere Romeu. "No estoy muy contento con el partido, son tres puntos pero para mí es insuficiente porque hay que jugar mejor", dijo el entrenador azulgrana tras el choque.

Romeu se mostró crítico con el juego de su equipo en la primera mitad, en la que el Barça apenas tuvo oportunidades. "La primera parte no ha sido buena, no hemos finalizado casi, hemos tenido un ritmo de circulación lento, no hemos tenido desequilibrio por fuera y nos han marcado en individual a Aitana y Graham. Hemos estado espesas, no ha sido nuestra mejor primera parte, en la segunda hemos ajustado un par de cosas y ha salido algo mejor”.

El técnico azulgrana valoró también el comportamiento del público local, que en alguna fase del partido se dedicó a insultar a la jugadoras del Barça. Claudia Pina, por ejemplo, reaccionó haciéndoles callar una vez ya estaba en el banquillo y el Barça se había puesto por delante en el marcador. "Es un derbi y sabíamos dónde veníamos. Las jugadoras eran conscientes del tipo de partido que nos esperaba. Si no resuelves antes, hay más presión desde la grada, esto pasa, es fútbol, aunque no son cosas que me gusten", explicó.

Romeu también pidió a las árbitras que intervengan más ante las pérdidas de tiempo de las rivales: "La gente viene a perder de poco, a hacer un partido muy largo e intentar defender muy bajo y que pase el tiempo. Es difícil atacar a once jugadoras tan abajo, no favorece al ritmo del partido y el perjudicado somos nosotros. Las árbitras deben intervenir cuanto antes mejor”.