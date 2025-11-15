Pere Romeu disfruta de su goleada más crítica

Pere Romeu se mostró feliz por la victoria frente a un Real Madrid que en cierta medida le sorprendió con su planteamiento inicial. "Sabíamos que este Real Madrid vendría a buscarnos, pero pensaba que sería un poco más tímido, no tan agresivo en su planteamiento".

El técnico azulgrana lamentó que el equipo no hubiera estado del todo preciso en momentos clave del encuentro. "Hemos recuperado bien con nuestra presión, pero tampoco nos ha servido de mucho. Hemos generado espacios para correr y atacar en velocidad, pero ahí nos ha faltado precisión". En esta linea de autocrítica, Romeu también lamentó que "me hubiese gustado tener algo más de posesión y control del juego".

A título individual, el técnico quiso incidir en la figura de Ewa Pajor. "Hemos progresaso poco a poco con ella. Ahora está bien y se ve que es una jugadora fundamental para nosotras. Me alegro mucho por ella, pero viendo como trabaja cada día es normal que tenga tanto éxito".

Por supuesto, Romeu elogió a la figura de Cata Coll. "Hoy nos ha dado muchísimo. Necesitamos una portera conectada los 90 minutos y eso a veces no es fácil cuando no te llegan".

Felicidad azulgrana

Paredes destacó algunas de las claves que acabaron por sentenciar la goleada frente al Real Madrid. "Hemos estado muy concentradas. Todas hemos tenido acciones límite hoy y me alegra que las hayamos resuelto bien porque eso nos acerca a ganar. Creo que hoy hicimos muchas cosas bien. Imagino que para el espectador ha sido un partidazo."

Ewa Pajor fue, sin lugar a dudas, una de las grandes protagonistas del partido. Su doblete legal, y sus dos goles anulados, reflejan la importancia de la delantera polaca en el equipo. "Estoy muy contenta con esta victoria en el Estadi y con nuestra afición. Ha sido un partido muy especial y creo que en líneas generales todo el equipo ha jugado a un gran nivel"

Alexia aseguró haber vivido otro día muy especial y quiso remarcar el papel destacado de su compañera Cata Coll. "Estoy disfrutando, siendo feliz. Lo importante es seguir ganando, seguir compitiendo y seguir con este compromiso con las compañeras y el equipo. Creo que la acción de Cata en el penalti ha sido determinante ya que solo estábamos 2-0. Me alegro mucho por ella".

Desde la portería, Cata Coll marcó diferencias con varios uno contra uno y, por supuesto, la acción del penalti detenido. "Quiero ver la jugada repetida, pero creo que no era penalti. Al final lo he parado con rabia. Son lanzamientos que trabajamos durante la semana. Estos son los partidos que quiero jugar porque en otros partidos igual no me llegan tanto. Lo importante es dar siempre lo mejor de mi", sentenció.