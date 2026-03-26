Pep Muñoz asume el mando del Bengaluru indio de la ISL

El Bengaluru FC ha hecho oficial la contratación del técnico español Pep Muñoz como nuevo primer entrenador de la entidad india. El preparador catalán firma un contrato con los Blues hasta el final de la temporada 2026/27 con el objetivo de devolver al equipo a la élite competitiva del campeonato. Muñoz llega a los banquillos del Kanteerava precedido por una sólida reputación en la formación de talentos y la dirección técnica de alto nivel tras su paso por diversas ligas internacionales.

La trayectoria del nuevo técnico azulado destaca por su vinculación con la cantera del FC Barcelona donde trabajó con éxito en el Juvenil A y el Barça B durante varios años. Su experiencia en el fútbol asiático es extensa tras haber formado parte de los cuerpos técnicos del Qingdao Huanghai y el Shandong Luneng en China además de colaborar directamente con la selección nacional del gigante asiático. El técnico llega ahora para imponer un estilo de juego asociativo y valiente en esta nueva etapa profesional.

ADN azulgrana para la Superliga

El primer gran reto de Muñoz como máximo responsable técnico se produjo en Camboya al frente del Preah Khan Reach Svay Rieng donde dominó el panorama local con autoridad. Bajo su dirección el conjunto camboyano logró alzar dos títulos de liga y una copa doméstica además de alcanzar una histórica final en la AFC Challenge League recientemente.

Muñoz desembarca en la ciudad de Bengaluru acompañado por Ferran Borràs quien se integra de inmediato como parte fundamental del staff técnico del primer equipo. El técnico catalán reconoció en su presentación que la decisión de unirse al proyecto fue una elección muy sencilla por la seriedad de la estructura. El preparador tiene claro que el equipo debe mostrarse como un conjunto proactivo, ambicioso y con confianza sobre el terreno de juego para dominar los partidos.

Un proyecto de futuro y paciencia

El propietario del club Parth Jindal destacó la sintonía absoluta con el preparador español tras las reuniones mantenidas para cerrar su incorporación definitiva este mes. La directiva considera que Pep entiende perfectamente los valores de trabajo duro y humildad que definen la idiosincrasia de una de las instituciones más potentes de la India. El club mantiene su apuesta por construir un bloque sólido con paciencia y propósito bajo la visión estratégica del nuevo cuerpo técnico español.

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La llegada de Muñoz supone también un reconocimiento al trabajo interino realizado por Renedy Singh quien seguirá vinculado a la estructura técnica de la familia del BFC.