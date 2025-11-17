Pep Guardiola, sobre un posible retorno al Barça: "¿En el palco con corbata? No me veo..."

Una de las grandes cuestiones del barcelonismo es si Pep Guardiola volverá a sentarse algún día en el banquillo del FC Barcelona. Un retorno que parece más una utopía que una posibilidad real, según las señales que el de Santpedor ha ido dejando a lo largo de los años. Y es que Pep es una auténtica leyenda del Barça. En la Ciudad Condal todos lo echan de menos tras una etapa prolífica (la mejor de la historia del club) tanto como jugador como entrenador.

Guardiola ha hecho historia en el Barça. Conquistó un total de 3 Ligas (2008-09, 2009-10, 2010-11), 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions League (2009 y 2011), 2 Supercopas de la UEFA y 2 Mundiales de Clubes, logrando el primer sextete escrito en los libros de la historia del fútbol. Pero el 27 de abril de 2012, Pep dijo adiós. Ese día, su vínculo 'profesional y laboral' con el FC Barcelona llegó a su fin. A nivel emocional, sin embargo, siempre ha seguido ligado al club, ya fuera desde Alemania o desde Manchester, donde entrena actualmente.

Guardiola ha ido cerrando la puerta al Barça con el paso de los años

“Si un día nos tenemos que reencontrar, nos reencontraremos, pero de manera natural y sin forzarlo. Si yo pensara realmente que soy imprescindible, volvería, pero no es el caso. Me fui y el Barça ha seguido ganando. Son etapas, son procesos… ya está”, comentaba en noviembre de 2022 durante la Gala de las Estrellas de la Federació Catalana de Fútbol.

En 2024 también cerró la puerta a un posible regreso al banquillo en un acto de la Fundació Guardiola Sala: “La puerta para entrenar al Barça está cerrada… somos mayores ya. Llevo 14 años fuera de Barcelona, no soy sospechoso de nada en este sentido”.

Un año después fue aún más contundente. “Ya se acabó. Se acabó para siempre. Fue muy bonito, pero ya se acabó”, afirmó en una entrevista con la revista GQ.

¿Presidente del club?

Este lunes, en declaraciones a RAC1, abordó un tema que hasta ahora no había comentado: la posibilidad de ser presidente del FC Barcelona. En una charla con Jordi Basté y los tertulianos, Guardiola habló sobre las futuras elecciones del club. El de Santpedor celebró que el Barça tenga un abanico tan amplio de candidatos, un reflejo de la grandeza de la entidad: “El Barça es único en esto, porque cada uno dice la suya. Solo la gente que está dentro debe hacer caso al ruido que hay. Por eso es el club más grande del mundo y el más especial: porque todo el mundo se quiere presentar; por eso podemos hacer esto”, elogiaba.

“Yo no rechazo al Barça. Siempre eres de donde empezaste. Pero, ¿con corbata en el palco presidencial? No, no me veo”, decía entre risas.

Guardiola no cree que vuelva al Barça, actualmente entrenado por Hansi Flick. Como presidente, aún menos: no le atrae la idea. El de Santpedor se encuentra inmerso en su segunda etapa gloriosa como técnico, la del Manchester City, donde ya suma ocho años. En total, Pep Guardiola ha logrado 18 títulos en Manchester desde su llegada. Un entrenador para la historia.