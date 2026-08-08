Pep Guardiola, el inesperado aliado del Barça para convencer a Rodri

El FC Barcelona sigue ganando terreno en la carrera por Rodri Hernández. El centrocampista español se ha convertido en uno de los grandes nombres del mercado y, en las últimas horas, la opción azulgrana habría adquirido todavía más fuerza frente a otros posibles destinos, entre ellos el Real Madrid.

Según una información atribuida a COPE, detrás de la predisposición de Rodri a valorar especialmente la posibilidad de jugar en el Barça estaría también Pep Guardiola, una de las personas que mejor conoce al internacional español después de haber sido su entrenador durante varias temporadas en el Manchester City.

Guardiola habría hablado con Rodri sobre su futuro y le habría trasladado una visión muy positiva del proyecto azulgrana. El técnico conoce perfectamente el entorno del Barça, su filosofía futbolística y la exigencia que supone vestir la camiseta del club en el que vivió algunos de los mejores años de su carrera tanto como jugador como desde el banquillo.

El jugador del Manchester City, Rodri durante una rueda de prensa / Europa Press

La opinión de Pep tendría un peso especial para Rodri. Bajo sus órdenes, el centrocampista se convirtió en una pieza fundamental del Manchester City y alcanzó la cima de su carrera, consolidándose como uno de los mejores mediocentros del mundo. Una relación deportiva y personal que explicaría por qué el futbolista escucha con especial atención sus consejos.

El Barça, muy atento

En el Barça consideran que Rodri sería un fichaje de enorme impacto para reforzar el centro del campo. Su capacidad para dominar los partidos desde la posición de pivote, su experiencia al máximo nivel y su conocimiento de LaLiga encajan en el perfil que busca el club.

La operación, sin embargo, está lejos de ser sencilla. El Manchester City no tiene intención de facilitar la salida de uno de sus futbolistas más importantes y cualquier negociación exigiría un esfuerzo económico considerable por parte del Barça.

El nombre del Real Madrid también ha aparecido relacionado con el futuro del internacional español durante las últimas semanas. De hecho, COPE ya había analizado recientemente la posibilidad de que el conjunto blanco intentara incorporar al centrocampista y el impacto económico y deportivo que supondría una operación de esta magnitud.

Ahí es donde la supuesta intervención de Guardiola podría adquirir importancia. Si Rodri termina decidiendo abandonar Manchester, el Barça podría contar con un aliado inesperado en la carrera por convencerle.

P0r ahora no existe ningún acuerdo cerrado y el futuro del centrocampista continúa abierto. Pero el Barça aparece cada vez con más fuerza alrededor de uno de los grandes nombres del mercado. Y la figura de Pep Guardiola puede convertirse en un elemento más de una operación que promete dar mucho que hablar.