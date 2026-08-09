Pep Guardiola, exentrenador de Rodri: "Es el mejor y puede hacer de todo. Ningún equipo tiene un jugador como él"

El FC Barcelona está a punto de dar uno de grandes golpes de este mercado de fichajes. El Real Madrid ya tenía un acuerdo con Rodri Hernández, futbolista del Manchester City, pero el conjunto azulgrana reaccionó a tiempo para tratar de hacerse con sus servicios. Deco mantuvo una reunión con el centrocampista en un hotel de Barcelona para convencerlo del proyecto azulgrana, una conversación en la que también pudo hablar con Hansi Flick por teléfono.

Rodri no dudó y aceptó la propuesta culé, aunque aún el club catalán y el conjunto 'cityzen' han de llegar a un acuerdo económico para cerrar definitivamente la operación. Las condiciones contractuales ya están pactadas, pues el centrocampista tendrá un salario similar al que percibe en el Manchester City, donde supera los 10 millones de euros netos por temporada, lo que le convertirá en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

Una de las personas que también le ha convencido para llegar al Barça ha sido Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, quien le trasladó una visión muy positiva del proyecto azulgrana.

En una rueda de prensa, el técnico de Santpedor reconoció que "Rodri es el mejor, en su posición es el mejor". El principal motivo que destacó del futbolista del Manchester City es que "puede hacer de todo".

Rodri tuvo que combinar sus primeros años en el fútbol profesional con su formación universitaria. / James Gill

"La calidad, lee el juego, su mentalidad, siempre está preparado... Rodri es un jugador top, ¿qué más puedo decir?. Pero no porque no tengamos suficientes jugadores como él", expresó.

Sin embargo, el exentrenador del Manchester City quiso dejar claro que los otros equipos "no tienen un jugador como él", siendo este uno de los motivos por los que el conjunto inglés lleva tantos años triunfando, tanto en Inglaterra como en la Champions League, donde Guardiola conquistó su primera Champions el 10 de junio de 2023 ante el Inter de Milán, precisamente con un gol de Rodri.

Pep Guardiola, entrenador / EUP

El de Santpedor comentó que "Rodri es muy bueno en muchas cosas y en este tipo de partidos se demuestra". En su día ya era consciente de que era un futbolista muy difícil de reemplazar. "Tenemos alternativas y otras opciones que podemos usar, pero su presencia se nota".

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Por último, no dudó en reconocer que fue "uno de los mejores fichajes de la historia del Manchester City".