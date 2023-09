La peor pesadilla de Futre con Joao Félix

El ex futbolista del Atlético está preocupado por la llegada de su compatriota al Barça Tuvo una charla tensa con Mendes para pedirle explicaciones al agente del futbolista

Paulo Futre, ex futbolista del Atlético, está muy enfadado con la llegada de Joao Félix al Barça. La leyenda del Atlético se felicitó por el fichaje de su compatriota por los colchoneros en julio de 2019 y entonces dijo que "es un fenónemo, marcará una época". Ahora sus comentarios son algo distintos.

En declaraciones a la Cadena Ser, ha revelado que mantuvo una conversación muy tensa con Jorge Mendes, agente del jugador, y que le pidió explicaciones del por qué había fichado por el Barça y, sobre todo, por hacer público su deseo de jugar de blaugrana.

Joao Félix y Lewandowski. | JAVI FERRÁNDIZ

Mendes le explicó que lo había ofrecido al City, al Arsenal, al United... Pero que nadie estuvo interesado en él, algo que Futre no entiende, aunque comprobó que fuera verdad. El ex jugador del Atlético, de hecho, no duerme bien desde entonces y asegura tener auténticas pesadillas: "Cuando Joao Félix dijo que soñaba con jugar en el Barcelona empecé a vivir una pesadilla que dura hasta hoy". Pero no acaba ahí la cosa: "Es terrorífico imaginar que acaba ganando la Champions con el Barça".