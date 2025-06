El penúltimo tren de Ter Stegen e Iñaki Peña este verano

Si existe alguna demarcación delicada en el mercado futbolístico, esa es la portería. La mayoría de clubes quiere arrancar su pretemporada con el marco bien cubierto, al menos en cuanto a la titularidad. No es de extrañar que entre finales de junio y primeros de julio ya se hayan concretado las operaciones de portería de los grandes clubes europeos. El Barça es un buen ejemplo de ello.

Movimientos contados y que en esta ocasión afectan muy directamente a la planificación deportiva del FC Barcelona. Deco y Flick ya pueden presumir de haber cerrado el gran objetivo veraniego: Joan Garcia ya está atado. El capítulo de entradas queda bien cubierto a falta de concretar el anuncio de la renovación de Szczesny. Y solo estamos a 20 de junio.

Otra cuestión bien distinta es el apartado de las salidas. Ahí, el Barça tiene un verdadero problema. O, para ser más exactos, dos grandes quebraderos de cabeza. A estas alturas, Ter Stegen e Iñaki Peña no solo no encuentran acomodo lejos del club azulgrana sino que, además, recuerdan que tienen contrato en vigor. Dos retos de calibre que la dirección deportiva debe afrontar con carácter de urgencia.

Dos vías de escape complicadas

Una vez incorporado de forma oficial Joan Garcia, la gran asignatura pendiente no es otra que pactar la salida de Ter Stegen. El meta alemán insiste en que tiene contrato hasta 2028 y que no tiene la más mínima intención de abandonar el club. Un punto de partida que la dirección deportiva interpreta com un posicionamiento estratégico a la espera de encontrar el club idóneo para negociar la marcha.

Hace solo unos días ya adelantamos que la oferta del Galatasaray no había colmado las expectativas del internacional alemán. Marc André sigue a lo suyo, mientras en el Barça se consuelan pensando que si ha empezado a escuchar propuestas, aunque luego las rechace, es señal que algo ha cambiado.

La gran esperanza azulgrana es el Manchester United. Aún no está claro, pero el club inglés trabaja en encontrar una salida a André Onana. El fútbol saudí podría ser el nuevo destino del portero camerunés. La salida de Onana abriría una portería importante, aunque es necesario recordar que el conjunto de Amorim afronta una nueva revolución después del fracaso de la pasada temporada.

En Inglaterra aseguran que el futuro de la portería del United pasa por cuatro grandes candidatos: Maignan (Milan), Diogo Costa (Porto), Majecki (Mónaco) y Ter Stegen (Barça). Un cuarteto de lujo, sin lugar a dudas, aunque lo primero es solventar el adiós de André Onana.

El panorama de Iñaki Peña tampoco está nada definido, aunque en su situación existen otras vías para resolver su adiós al Barça. El portero aún tiene un año de contrato y no se descarta que ambas partes opten por la vía de la rescisión contractual.

En los últimos días, el nombre del jugador ha planeado sobre el Villarreal. Marcelino quiere un portero y el club busca un meta con experiencia contrastada en competiciones europeas. La lista de opciones no está clara ya que el club levantino tampoco está dispuesto a hacer un gran desembolso económico tras las inversiones de hace un año en la portería.

Habrá que ver cómo evolucionan ambos casos en las próximas semanas. Deco y Flick confían en tenerlo todo resuelto antes del 13 de julio, fecha en la que arranca oficialmente la pretemporada azulgrana 2025-2026.