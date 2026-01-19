Pendientes del tobillo de Pedri

Una de las acciones que más preocupación dejó en la parroquia culé, incluso por encima de las muchas ocasiones falladas por el equipo, fue la dura entrada de Carlos Soler sobre Pedri. El centrocampista valenciano llegó muy tarde al balón e impactó con los tacos a una altura muy peligrosa sobre el tobillo del jugador canario, que pudo hacerse mucho daño en una acción realmente aparatosa.

Pedri quedó tendido en el terreno de juego durante varios instantes, visiblemente dolorido tras el golpe. Tras ser atendido, pudo levantarse y continuar jugando, y en un primer momento no dio la sensación de que la lesión fuera grave. Aun así, la imagen encendió todas las alarmas en el banquillo y en la grada, conscientes de lo delicada que es cualquier acción de este tipo sobre un futbolista tan importante.

Precaución, aunque no parece nada serio

El cuidado en estos momentos es máximo porque situaciones similares ya han dejado consecuencias en el pasado reciente. Sin ir más lejos, hace unos días ante el Racing de Santander ocurrió algo parecido con Raphinha, cuyo golpe no parecía importante en el momento pero terminó provocando que se ausentara del último entrenamiento y que no pudiera viajar con el equipo. Por ello, habrá que seguir con atención cómo evoluciona el tobillo de Pedri en las próximas horas.

El canario pudo acabar el partido, aunque se le vio claramente molesto tras la jugada y con gestos de dolor evidentes. En este tipo de acciones, el paso del tiempo suele ser clave para valorar el alcance real del golpe, ya que en caliente resulta complicado hacer una evaluación precisa. Carlos Soler fue expulsado tras la intervención del VAR. En un primer momento, el árbitro mostró tarjeta amarilla, pero tras revisar la acción rectificó y señaló correctamente la roja directa.

El equipo azulgrana hará una sesión de recuperación en la Ciutat Esportiva y ahí se verá con más calma cómo está el tobillo de Pedri. Según sus sensaciones, no se descarta que pase pruebas médicas para asegurarse de que el golpe no tenga mayores consecuencias, ya que este tipo de acciones suelen notarse más con el paso de las horas. Aun así, el hecho de que pudiera continuar el partido ya es una señal tranquilizadora teniendo en cuenta la dureza de la entrada.