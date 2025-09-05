Pendientes de Lamine Yamal

Triunfo sin paliativos y con una superioridad aplstante de España sobre Bulgaria en el inicio de los de De la Fuente al asalto del billete mundialista. 0-3 y partido resuelto en una primera mitad en la que brillaron Lamine Yamal y Nico Williams en las alas y Mikel Oyarzabal en esa posición en la que se ha vuelto imprescindible con la 'Roja' en la punta de lanza.

El crack del Barça dio una asistencia de gol a Mikel Merino en el 0-3 y fue un incordio constante para una defensa búlgara completamente desbordada. En la segunda mitad, como el resto de la plantilla, bajó varias marchas la intensidad. Y acabó con unas molestias en la espalda que provocaron que el seleccionador lo sustituyera en el 79' por Jesús Rodríguez. El canterano del Betis, por cierto, hizo su debut con la absoluta.

NO DEBERÍA REVESTIR GRAVEDAD

Si bien tras el encuentro desde la RFEF se trasladó que no era nada que revistiera gravedad, la idea de De la Fuente y el staff es vigilar y cuidar al de Rocafonda (lógicamente, en día de recuperación todo va a otro ritmo para los que tienen más carga de trabajo).

Luis de la Fuente fue contundente sobre el estado de salud de sus jugadores: "Podíamos haber sacado algunas conclusiones más positivas, pero hemos acabado todos sanos. Era un partido difícil y el siguiente será mucho mejor", aseguró a los micrófonos de TVE.

EL PLAN

A priori, su presencia no debería peligrar para el importante encuentro ante Turquía del próximo domingo. El equipo se ejercita este jueves en suelo búlgaro antes de poner rumbo a tierras otomanas, donde hará noche pensando ya en el próximo duelo.

El regreso de Rodri y Carvajal

El triunfo en Bulgaria dejó también una de las imágenes más esperadas por la selección española: el regreso de Dani Carvajal y Rodri. Los dos pesos pesados de ‘La Roja’ volvían a vestirse de corto con los colores de España tras casi un año de ausencia, ya que su último partido había sido el mismo, el 8 de septiembre de 2024 ante Suiza en la fase de grupos de la Nations League. Desde entonces, las lesiones les habían apartado tanto del pasado curso con Madrid y City como de la final four del torneo de la Nations de este verano.