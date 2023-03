Pendientes de Kessie

La baja de Pedri coloca al marfileño en la 'pole' en el caso, como todo hace indicar, que Xavi apueste por los cuatro centrocampistas Lleva un 2023 bastante bueno y su ascendencia en el equipo ha subido mucho: ha participado en los 18 partidos oficiales del Barça este año

Duro revés para Xavi y para el barcelonismo la baja de Pedri. El canario se probó el viernes y no tuvo buenas sensaciones. "Le dijimos que no forzara, no tiene sentido, tiene que estar bien para el tramo final de temporada; esto no es una final", dijo ayer Xavi en la rueda de prensa previa al clásico entre FC Barcelona y Real Madrid. Y ahí se abre el 'cásting' para ver quién puede ocupar esa plaza vacante en el centro del campo.

En SPORT analizamos ayer las opciones. Y lo cierto es que quien se encuentra en la 'pole' para ser titular es Franck Kessie. Siempre que Xavi apueste por fortalecer el centro del campo, claro. El 4-4-2 es el dibujo que mejor rédito ha dado este curso al equipo. Más empaque para cortocircuitar las transiciones rápidas del Madrid y reducir espacios en la sala de máquinas.

No sería, para nada, desmerecido para el africano. Lleva un buen 2023. De hecho, ha participado en los 18 partidos oficiales que ha disputado el Barça este año. Ocho de ellos como titular. Ya salió de inicio en el clásico de ida de Copa del Rey en el Bernabéu y fue de los más destacados.

VIRTUDES QUE PUEDEN HACER DECANTAR LA BALANZA

Con Kessie, Xavi sabe que gana en despliegue físico y en llegada desde segunda línea. Obviamente no tiene la capacidad asociativa ni la visión de juego de Pedri. Tampoco el desborde, la explosividad y la generación de espacios de Ferran. Pero sí otras virtudes que pueden ser claves para decantar la balanza. ç

Dos goles y tres asistencias en 31 partidos acumula el marfileño hasta ahora. Veremos si acaba jugando un papel protagonista en un clásico vital para el desenlace de Liga.