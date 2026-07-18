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FC Barcelona

Pendientes de Frenkie de Jong

El Barça, que está actuando con la máxima prudencia con la lesión de De Jong, tiene previsto emitir un comunicado en los próximos días

Así fue el partido de Frenkie de Jong ante Polonia

Así fue el partido de Frenkie de Jong ante Polonia

EFE

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Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

El Barça sigue muy pendiente de la lesión de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés regresó del Mundial con molestias en la rodilla derecha y el pasado viernes se sometió a nuevas pruebas médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para conocer con mayor precisión el alcance de sus problemas.

Por el momento, el club blaugrana ha optado por la prudencia. No se ha emitido ningún comunicado médico oficial y la intención es esperar a disponer de todos los resultados antes de detallar el diagnóstico, el tratamiento que deberá seguir el futbolista y el tiempo estimado de recuperación. Está previsto que el Barça informe en los próximos días, una vez los servicios médicos tengan una valoración definitiva y consensúe con el jugador el mensaje.

Frenkie de Jong, en la derrota de Países Bajos

Frenkie de Jong, con la camiseta de la selección holandesa / EFE

De Jong disputó el Mundial con molestias y en algunos encuentros utilizó una protección en la rodilla derecha, por lo que a su regreso se consideró prioritario realizar un examen completo y evitar cualquier precipitación. Tanto el Barça como el propio De Jong quieren conocer con exactitud el estado de la rodilla antes de dar el siguiente paso.

Hansi Flick, muy pendiente de Frenkie

Y es que Hansi Flick está muy pendiente de la evolución del futbolista. El técnico alemán valora muchísimo a De Jong y lo considera una pieza clave dentro de su esquema de juego. Para el alemán, el centrocampista es un fijo en la posición de pivote porque encaja a la perfeccióin en la idea de juego del equipo, algo que queda clarísimo viendo la confianza que deposita en él a la hora de liderar al equipo desde el inicio de la jugada.

Hansi Flick, en una imagen de esta semana entrenando

Hansi Flick, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / FCB

Flick le ha convertido en uno de los pilares de su sistema desde su llegada y entiende que su presencia aporta equilibrio y claridad al equipo. Por eso, más allá de la preocupación lógica que genera cualquier lesión de rodilla, en el cuerpo técnico se mantiene la calma y se apuesta por respetar todos los pasos del proceso de recuperación.

La ausencia de un comunicado inmediato no debe interpretarse necesariamente como una señal negativa. Es obvio que el problema existe, pero el club prefiere actuar con máxima prudencia y ofrecer información únicamente cuando disponga de un diagnóstico cerrado. Hasta entonces, De Jong continuará bajo la supervisión de los servicios médicos. El centrocampista, que todavía disponía de algunos días de vacaciones tras su participación en el Mundial y tenía permiso para regresar el 20 de julio, quiso acudir a la Ciutat Esportiva para someterse cuanto antes a las pruebas. Un gesto que también refleja su voluntad de iniciar la recuperación y ponerse a disposición de Flick en cuanto sea posible.

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Entrevista a Frenkie de Jong jugador y capitán del FC Barcelona Foto: Dani Barbeito Ciutat Esportiva Joan Gamper

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El Barça ha arrancado la pretemporada con un ojo puesto en el estado físico de Frenkie, aunque la mirada puesta en su evolución, pero sin querer adelantar plazos ni sacar conclusiones precipitadas. La intención es clara: proteger a uno de los futbolistas más importantes de la plantilla y tener la máxima información posible antes de dar explicaciones.

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