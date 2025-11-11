FC BARCELONA
El penalti que 'solo' vio Lamine Yamal: "Te lo he dicho"
El delantero de Rocafonda fue el protagonista involuntario de la acción que permitió al Barça abrir el marcador en Vigo
El FC Barcelona regresó de Vigo con los tres puntos tras imponerse al Celta por 2-4 en Balaídos en un encuentro frenético que empezó a resolverse desde los once metros y que tuvo a Lamine Yamal como protagonista silencioso en una de las jugadas clave del partido.
Las imágenes del programa #POKERFC de DAZN, que repasó el postpartido, captaron al joven extremo azulgrana advirtiendo a sus compañeros de que el disparo de Fermín López había impactado en la mano de Marcos Alonso dentro del área cuando el marcador aún señalaba el 0-0.
En el vídeo, se aprecia a Lamine intentando alertar sobre la acción: “Le da con la mano”, se le escuchó decir con insistencia cuando sus compañeros parecían dispuestos a reanudar el juego. Luego, girándose hacia Frenkie de Jong, repitió al neerlandés, uno de los capitanes sobre el césped de Vigo: “Frenkie, le da con la mano”. Sin éxito, se dirigió a Ronald Araujo señalándose el brazo: “Ronald”.
Cuando el Alberola Rojas se dirigió hacia la pantalla del VAR para visualizar la jugada, el joven talento de Rocafonda intervino ante las quejas de los jugadores del Celta, señalando a Borja Iglesias, incrédulo ante la decisión del colegiado de revisar la acción, que había manos y penalti de su compañero: “Sí es”.
Fermín, autor del disparo que provocó la jugada, apareció en el intercambio entre ambos asegurando que “yo no lo he visto”. En ese momento, y con el árbitro camino del monitor a pie de césped, Lamine dijo entre risas a Fermín: "Te lo he dicho". “Nos pitaron una mano así ante el Levante”, recordó el mediapunta del Barça al delantero del Celta, refiriéndose a las manos de Balde en el Ciutat de València.
Finalmente, tras la revisión del VAR, Alberola Rojas señaló la pena máxima a favor del Barça después de verificar la acción en el monitor. “Vale, ahí la veo, la mano extendida. Sí, sí, sí. Y es que va a portería la pelota... Párala en el punto de impacto. Sí, la tiene despegada, va a portería, es penalti”, explicó el propio colegiado tras recibir la recomendación de revisión.
Desde los once metros, Robert Lewandowski transformó el penalti —pese a que Radu llegó a rozar el balón— para abrir el marcador y encaminar la victoria azulgrana. El polaco firmó un ‘hat-trick’ y Lamine completó la cuenta con el tercer tanto, en una noche en la que el Barça de Hansi Flick aprovechó el tropiezo del Real Madrid en Vallecas (0-0) para recortar dos puntos en la clasificación y situarse a solo tres de los blancos antes del parón de selecciones, el último de este 2025.
- Celta - Barcelona, en directo: Horario, alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports
- La convocatoria del FC Barcelona para visitar al Celta de Vigo
- Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga en vivo
- Lo que no se vio del Celta-Barça: El cabreo de Lamine, un capitán no sale en la foto y el susto de Alberola Rojas
- Messi regresa al Spotify Camp Nou
- El motivo por el que Casadó se cayó del once ante el Celta
- El Barça busca un extremo izquierdo
- Las opciones más viables para sustituir a Peñarroya