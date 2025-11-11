El penalti que 'solo' vio Lamine Yamal: "Te lo he dicho"

El FC Barcelona regresó de Vigo con los tres puntos tras imponerse al Celta por 2-4 en Balaídos en un encuentro frenético que empezó a resolverse desde los once metros y que tuvo a Lamine Yamal como protagonista silencioso en una de las jugadas clave del partido.

Las imágenes del programa #POKERFC de DAZN, que repasó el postpartido, captaron al joven extremo azulgrana advirtiendo a sus compañeros de que el disparo de Fermín López había impactado en la mano de Marcos Alonso dentro del área cuando el marcador aún señalaba el 0-0.

En el vídeo, se aprecia a Lamine intentando alertar sobre la acción: “Le da con la mano”, se le escuchó decir con insistencia cuando sus compañeros parecían dispuestos a reanudar el juego. Luego, girándose hacia Frenkie de Jong, repitió al neerlandés, uno de los capitanes sobre el césped de Vigo: “Frenkie, le da con la mano”. Sin éxito, se dirigió a Ronald Araujo señalándose el brazo: “Ronald”.

Cuando el Alberola Rojas se dirigió hacia la pantalla del VAR para visualizar la jugada, el joven talento de Rocafonda intervino ante las quejas de los jugadores del Celta, señalando a Borja Iglesias, incrédulo ante la decisión del colegiado de revisar la acción, que había manos y penalti de su compañero: “Sí es”.

Fermín, autor del disparo que provocó la jugada, apareció en el intercambio entre ambos asegurando que “yo no lo he visto”. En ese momento, y con el árbitro camino del monitor a pie de césped, Lamine dijo entre risas a Fermín: "Te lo he dicho". “Nos pitaron una mano así ante el Levante”, recordó el mediapunta del Barça al delantero del Celta, refiriéndose a las manos de Balde en el Ciutat de València.

Finalmente, tras la revisión del VAR, Alberola Rojas señaló la pena máxima a favor del Barça después de verificar la acción en el monitor. “Vale, ahí la veo, la mano extendida. Sí, sí, sí. Y es que va a portería la pelota... Párala en el punto de impacto. Sí, la tiene despegada, va a portería, es penalti”, explicó el propio colegiado tras recibir la recomendación de revisión.

Desde los once metros, Robert Lewandowski transformó el penalti —pese a que Radu llegó a rozar el balón— para abrir el marcador y encaminar la victoria azulgrana. El polaco firmó un ‘hat-trick’ y Lamine completó la cuenta con el tercer tanto, en una noche en la que el Barça de Hansi Flick aprovechó el tropiezo del Real Madrid en Vallecas (0-0) para recortar dos puntos en la clasificación y situarse a solo tres de los blancos antes del parón de selecciones, el último de este 2025.