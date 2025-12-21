El penalti meridiano a Raphinha en el Villarreal-Barça: "No hay duda"

Increíblemente no incluido en el once oficial de los premios The Best e injustamente tratado también en el Balón de Oro, Raphinha sigue demostrando el pedazo de futbolista que es. Y la importancia de su figura en el esquema de Hansi Flick. El brasileño se perdió el primer tramo de temporada por una lesión muscular y sufrió muchísimo el equipo sin él, sobre todo en la presión y a la hora de atacar los espacios y ser agresivo el cuadro azulgrana.

El técnico de Heidelberg decidió que el de Porto Alegre saliera de inicio en La Cerámica ante el Villarreal para formar tridente ofensivo junto a Ferran Torres y Lamine Yamal. Seguramente, el ataque de gala ahora mismo del Barça con un Lewandowski que no pasa por su mejor momento.

ACCIÓN CLAVE

Rapha empezó el encuentro en tierras castellonenses, como siempre, intentando elevar el ritmo y poniendo una marcha altísima en la presión y en sus movimientos. Pese a que el equipo culé sufrió un poco en los primeros compases, el ex del Leeds protagonizó una acción clave. Balón al espacio que cazaba en el costado derecho, quiebro dentro del área y derribo clarísimo de Santi Comesaña.

La acción de Raphinha que ha provocado el penalti / DAZN

El jugador del Vilarreal se fue a comer a Alberola Rojas y a decirle que retiraba la pierna en el momento del teórico derribo. Pero nada más lejos de la realidad, en la acción se ve cómo traba el avance del extremo brasileño. Un exárbitro como Iturralde González así lo corroboraba en la Cadena SER: "Yo creo que saca el culo y lo deja para derribarle. Penalti sin duda".

El propio Rapha convirtió la pena máxima e hizo subir el 0-1 al marcador, su tanto número siete de la campaña, marcada, como decíamos, por esa lesión que lo tuvo dos meses fuera de combate. Por su lado, en la COPE Maldini dijo que "el de ayer a Rodrygo fue clarísimo, pero este es más claro todavía".