¿Era penalti a Fermín? La acción que hizo enloquecer a Lamine Yamal

No han empezado bien las cosas en el Spotify Camp Nou para los intereses del FC Barcelona. Los de Hansi Flick, que arrancaban la última jornada de la fase liga de la Champions League en novena posición en la tabla y con todo a su favor para acabar entre los ocho primeros, se ha complicado la vida de primeras.

El gol de Dadason a los cuatro minutos de partido, tras una pérdida del todo inusual de Eric Garcia en el centro del campo, pivote improvisado por la baja de De Jong y Pedri, ha trastocado de todo los planes de un equipo cuya idea inicial era salir en tromba para aumentar su diferencial de goles a favor.

La realidad, sin embargo, ha golpeado en la cara a los de Flick, incapaces de perforar ni una sola vez en la primera mitad la muralla danesa y huérfanos de la magia del canario para marcar los tempos en el centro del campo.

Lamine Yamal, consciente de las necesidades del equipo, se ha puesto el traje de asistente, y en el minuto 38, ha elevado un balón desde una posición más centrada por encima de la defensa del Copenhague que ni Raphinha ni Lewandowski han conseguido rematar ante la buena salida de un Kotarski que se ha multiplicado bajo palos.

En el rebote, y cuando Fermín tenía todo el espacio del mundo para rematar, el central griego Pantelis Hatzidiakos ha derribado al de El Campillo, golpeándole por la espalda e imposibilitando su disparo que olía a 1-1.

El francés Benoît Bastien, no obstante, no ha pitado pena máxima y se ha negado a revisar la acción en el VAR, una decisión que ha encendido y mucho los ánimos del barcelonismo, pero sobre todo de Lamine Yamal, que se ha encarado con el colegiado pidiendo el penalti sobre su compañero.

El resultado, amarilla para el de Rocafonda que, en caso de ver una amonestación más en el próximo partido (en estos momentos, la ida del play-off) se perdería la vuelta. Tocará transformar la frustración de la primera mitad para buscar la enésima remontada, que sería la novena del curso.