"Es una pena que pase en este momento": el vestuario del Barça lamenta la lesión de Raphinha

Baja dolorosísima para el FC Barcelona en el tramo más importante de la temporada. En plena lucha por la Liga y la Champions League, el conjunto blaugrana no podrá contar durante más de un mes con Raphinha por culpa de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió en el amistoso entre Brasil y Francia en Estados Unidos. Hansi Flick afrontará el triple enfrentamiento ante el Atlético de Madrid y varias jornadas de Liga trascendentales sin uno de los pilares de su proyecto.

Tal como informó SPORT, el enfado en el club blaugrana es considerable. Raphinha había recuperado su mejor nivel antes del parón de selecciones de marzo y era una de las principales bazas culés para creer en el doblete. El Barça echará de menos al extremo brasileño en las próximas semanas, pero deberá sobreponerse al contratiempo y encontrar en la plantilla a un sustituto de garantías para el costado izquierdo del ataque. Marcus Rashford, la opción más natural para Hansi Flick, está ante su gran oportunidad.

Primeras reacciones del vestuario

Con la mayor parte de futbolistas de la plantilla están convocados con sus selecciones y disputando partidos, el vestuario del Barça no tardó en pronunciarse sobre la lesión de Raphinha. El primero en valorar la mala noticia fue Ronald Araujo. "La verdad es que estoy muy triste. Todo el mundo sabe lo importante que es Raphinha para nosotros", valoró el capitán tras el empate de Uruguay contra Inglaterra en Wembley (1-1).

"Espero que se pueda recuperar pronto porque lo necesitamos. Somos profesionales y, al final, tenemos que competir en el club y en la selección. La verdad es que es una pena que pase en este momento, porque lo sufre su selección y lo sufre el club sobre todo ahora, pero tenemos que ser profesionales y es lo que tenemos que hacer", lamentó Araujo.

Los futbolistas del Barça son, seguramente, los más conscientes de la importancia de Raphinha en el equipo. Más allá de sus números (19 goles y 8 asistencias en 31 partidos), el atacante brasileño es clave por su contagiosa presión y el carácter competitivo. El equipo culé tiene la exigente misión de mantenerse vivo en Liga y Champions para que, cuando el '11' regrese a principios de mayo, 'remate' el trabajo.