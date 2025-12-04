El peluche CAT, nueva fuente de ingresos para el Barça

Unas cuantas cosas quedarán de la celebración del 125 aniversario del FC Barcelona. Cuajó ‘L’escut al pit’, el himno del 125 aniversario, pero el gran éxito ha sido CAT, la nueva mascota del club que fue presentada en sociedad hace poco más de un año en el Teatre del Liceu.

La afición del Barça está encantada con la mascota creada por los hermanos Carlos y Jordi Grangel, que se inspiraron en un gato del Montseny. Eran muchos los que pedían que además de camisetas y otros productos con la imagen de CAT se comercializase un peluche.

Y ha costado, pero el peluche ya está preparado para ser uno de los regalos estrella de esta Navidad. El peluche ha sido presentado este jueves en sociedad en las instalaciones del FC Barcelona con la presencia de los hermanos Grangel y Paloma Mikadze, responsable del Área de Identity del FC Barcelona.

“Estamos muy contentos de haberlo conseguido antes de Navidad que era el objetivo. Cualquier escenario de éxito que habías imaginado de la mascota ha sido superado. Se ha integrado muy bien, de una manera muy natural en todo el ecosistema del club. No ha sido nada forzado y hemos logrado que los deportistas del club la hayan integrado. Ha habido mucha conexión”, explica Paloma Mikadze a SPORT.

La responsable del Área de Identity cree que una de las explicaciones del éxito de CAT es la vida que se le ha dado. “No es unicamente haber diseñado una mascota, es la vida que le hemos dado a la mascota, tiene una agenda, un calendario, a nivel de actos, de eventos. Su comportamiento hace que la gente conecte”.

Precio y unidades

Paloma Mikadze ha explicado también porque ha tardado tanto en aparecer el peluche. “Ha tardado mucho porque hemos querido tener un resultado perfecto, hacer una figura 3D es muy complejo. Hemos trabajado para que pueda transmitir esa esencia de las mascota, que los niños sientan que tienen parte de CAT y del Barça en sus casas. Hasta que no hemos logrado lo que queríamos. La espera ha valido la pena”.

El peluche CAT tiene un precio de 34,99 euros. Los socios del Barça podían adquirirlo en exclusiva este jueves a través de la web del club, pero se agotó el producto en poco más de diez minutos. Este viernes estará ya a la venta en todas les tiendas oficiales del FC Barcelona. La tirada para estas fiestas es corta, 5.000 ejemplares. Seguro que se agotarán.