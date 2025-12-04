Peluche ‘CAT’ del Barça: precio, características y cómo comprarlo

El FC Barcelona ha presentado oficialmente este jueves 4 de diciembre el nuevo peluche CAT, la mascota que se ha convertido en el último producto estrella del club. El acto tuvo lugar en el Museo Inmersivo del Barça, donde los invitados entre los que estaba el diario SPORT pudieron ver por primera vez el diseño final del muñeco que aspira a convertirse en el regalo blaugrana más buscado de estas Navidades.

El peluche es una replica de la mascota del 125º aniversario de la entidad culé, vestido precisamente con la equipación que lució el equipo de Hansi Flick la temporada pasada para la efeméride del club azulgrana.

Precio del peluche CAT del Barça

El peluche CAT tiene un precio único de 34,99 euros. No existen versiones en diferentes tamaños ni modelos alternativos: el club ha optado por lanzar una sola versión oficial.

Preventa exclusiva para socios

El Barça ha activado una preventa exclusiva en la web oficial para socios del club durante el jueves 4 de diciembre. Esta ventana prioritaria, que permitía a los socios asegurarse el producto antes de que llegue al público general, se ha agotado en 20 minutos.

Disponible en tiendas a partir del viernes 5

A partir del viernes 5 de diciembre, el peluche CAT estará disponible para todos los aficionados en las tiendas oficiales del FC Barcelona, tanto físicas como online.

Edición limitada: solo 5.000 unidades

Fuentes del club confirman que la primera remesa del peluche CAT será de 5.000 unidades, una cifra limitada para el volumen de demanda previsto. Por este motivo, el Barça espera que el stock se agote rápidamente, especialmente con la proximidad de las fechas navideñas.

Cómo comprar el peluche CAT del Barça

Para adquirir el muñeco, los aficionados tienen tres opciones:

Preventa online (solo socios) : disponible en la web oficial del Barça durante el día 4.

: disponible en la web oficial del Barça durante el día 4. Tienda online del FC Barcelona : abierta a todos los compradores desde el viernes 5.

: abierta a todos los compradores desde el viernes 5. Tiendas físicas oficiales del club, también desde el viernes.

Producto superventas

El peluche CAT llega como una apuesta clara del club por fortalecer su catálogo de merchandising y conectar con los aficionados más jóvenes. Su lanzamiento limitado, su precio accesible y el atractivo simbólico de esta nueva mascota apuntan a que será uno de los productos más demandados de la temporada.