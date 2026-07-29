Pelotazo Abde: la Roma negocia su fichaje por 55 millones más bonus y el Barça, atento

La Roma ha comenzado a tirar la casa por la ventana en el mercado y, tras el fichaje del delantero Santiago Castro por 34 millones de euros, ha iniciado las negociaciones para intentar atar al que sería su fichaje estrella del verano, el marroquí del Betis Abde. El club italiano estaría en disposición de ofertas 55 millones de euros, más cinco en bonus, acercándose mucho a la cláusula de rescisión del futbolista, valorada en 60 millones de euros. El club verdiblanco tiene la intención de vender siempre que Abde de el OK y la propuesta pueda acabar llegando a esos 60 millones que vale su salida. La opción de la Premier sigue vigente, pero todo indica que puede haber acuerdo con la Roma.

Según 'Sportitalia', la Roma estaba centrada en el fichaje de Nusa, del Leipzig, pero las negociaciones no avanzaban y ha comenzado las gestiones por Abde, un futbolista con muchísimo cartel en el mercado. El Betis siempre ha dejado claro que solo le daría salida por una cifra muy cercana a la cláusula de rescisión para sumar plusvalías importantes que le pueden ayudar a acabar de confeccionar la plantilla.

El Barça está muy pendiente de esta operación porque puede ser una buena palanca en cuanto a ingresos. A pesar de que solo tiene el 20 por ciento de los derechos económicos, el club blaugrana confía en ingresar unos 11 millones de euros en la operación. El Barça vendió, en un principio, el cincuenta por ciento de Abde, por 7,5 millones de euros, pero luego cedió otro treinta por ciento en la operación para romper la cesión de Vitor Roque para que pudiera ir al Palmeiras. El club verdiblanco ya calificó, entonces, de histórico este acuerdo porque siempre tuvieron claro que iban a sacar un rédito importante por Abde.

El extremo marroquí también ha sonado en las últimas semanas para ir al Aston Villa y al Newcastle, pero la primera opción queda prácticamente descartada tras la llegada de Garnacho al equipo de Unai Emery. El Newcastle sí sigue interesado, pero la Roma podría avanzarse en la operación e intentarán cerrarla en los próximos días. Abde también contaba con ofertas de Arabia Saudí aunque prefiere seguir en Europa.

A pesar de que el Barça mantenía un 20 por ciento de los derechos, el club blaugrana nunca se planteó repescarle. Y eso que se han fichado a dos extremos. Flick quería a Anthony Gordon y Adeyemi ha llegado en una buena oportunidad de mercado.