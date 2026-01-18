Pellegrino Matarazzo, un matemático en el banquillo de la Real Sociedad

Tras la marcha de Imanol Alguacil del banquillo de la Real Sociedad tras siete temporadas en él, el club ‘txuri urdin’ apostó en verano por Sergio Francisco. No salió bien y fue despedido tras sumar solo 16 puntos en 16 jornadas. El elegido para sustituirlo fue Pellegrino Matarazzo, que guía el destino de la Real Sociedad desde los primeros días de este 2026. De momento, suma una victoria y un empate en la Liga y el pase a cuartos de final de la Copa.

La elección de Matarazzo ya es histórica, pues es el primer entrenador nacido en Estados Unidos que dirige a un equipo de la Liga. Su historia, de hecho, es curiosa. De familia italiana, sus padres emigraron a Estados Unidos y se asentaron en Nueva Jersey. Su padre, mecánico de profesión, y su madre, secretaria, lucharon para educar a sus cuatro hijos. Lo lograron. Pellegrino, por ejemplo, se licenció en matemáticas por la Universidad de Columbia (Nueva York).

El actual entrenador de la Real Sociedad, sin embargo, prefirió el deporte. Mide 198 centímetros y probó con el volei, aunque acabó decantándose por el fútbol. Jugó en equipos modestos de Italia y también de Alemania antes de apostar por la carrera de entrenador. En la escuela de técnicos tuvo la suerte de conocer a Julian Nagelsmann, que lo acabó reclutando para el Hoffenheim. Pasó después por el Stuttgart y regresó al Hoffenheim como primer entrenador, cargo que ocupó hasta noviembre de 2024, justo cuando su nombre apareció en las quinielas para ser seleccionador de Estados Unidos, cargo para el que fue finalmente elegido Mauricio Pochettino. Desde entonces y hasta llegar al banquillo de la Real Sociedad, se dedicó a comentar partidos por televisión y a viajar para estudiar diferentes métodos de entrenamiento. Se instaló en Roma y siguió especialmente a Claudio Ranieri y Gian Piero Gasperini y no dudó en aceptar la oferta de la Real Sociedad cuando recibió la llamada de Erik Bretos, director deportivo del club vasco desde la marcha de Roberto Olabe.

Hansi Flick

Este domingo, en Anoeta, intentará alargar el buen momento que vive su equipo desde su llegada ante un Barça dirigido por alguien a quien conoce perfectamente. Hansi Flick y Matarazzo se enfrentaron un par de veces en la Bundesliga, cuando el estadounidense dirigía al Stuttgart y Flick al Bayern. Fue en la temporada 2020-21, cuando el Stuttgart acababa de ascender a la máxima categoría con el estadounidense en el banquillo. Ganó Flick los dos partidos. En la primera vuelta, 1-3 en Stuttgart y en la segunda, goleada en Múnich (4-0). En ambos partidos, tuvo protagonismo el ahora azulgrana Robert Lewandowski. El polaco marcó un gol en el primer partido y un ‘hat-trick’ en el encuentro jugado en el Allianz Arena.