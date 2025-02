Pellegrini, sobre Vitor Roque: “Es uno más, sin un plantel completo será difícil competir”

El Palmeiras va con todo para fichar a Vitor Roque antes de que finalice el mercado de fichajes en Brasil el próximo 28 de febrero, pero no lo tendrá nada fácil. Tal como ha informado SPORT, una de las premisas de la operación que el ‘Verdao’ está estructurando es que el Real Betis abra las puertas al delantero y no pida ninguna prestación económica. Se trata de un escollo que no será fácil de superar.

Y más después de escuchar las declaraciones de Manuel Pellegrini sobre el culebrón protagonizado por Vitor Roque. El entrenador del Betis ha dejado claro que el atacante “es un jugador más del plantel”, ha justificado que si está jugando menos en los últimos encuentros es por una cuestión de gestión de plantilla y no ha dado importancia a su pobre rendimiento en las últimas semanas. No ha parecido, en ningún caso, que contemple su salida próximamente.

“Como con todos los jugadores del plantel, hacemos rotaciones. Ahora está jugando Bakambu, él ha jugado mucho. Hay momentos mejores y peores en los rendimientos de los jugadores. Sin un plantel completo y compacto será difícil competir. Vitor es uno más del plantel, no ha tenido contratiempos o molestias. A todos les gusta jugar en todos los partidos”, ha declarado Pellegrini en la rueda de prensa previa al Real Betis-Real Sociedad de este domingo (21.00 horas).

Hay que recordar que la cesión que firmaron en verano el Barça y el Betis, de un año de duración con posibilidad de ser extendida una temporada más, establece que, al término de cada curso, los verdiblancos tienen una opción de compra de 25 millones de euros por el 80% de los derechos económicos. El Palmeiras, dispuesto a realizar una inversión importante por Vitor Roque, entiende que el club blaugrana pedirá una cifra muy parecida para traspasarlo ahora.