Pellegrini: "Intentaremos ser el mismo Betis, pero está Lamine..."

Manuel Pellegrini tiene muy claro cómo quiere jugar el Barça-Betis de este sábado, pero también cuál será su principal quebradero de cabeza en la visita al Estadi de Montjuïc. Y ese problema tiene nombre y apellidos, Lamine Yamal, aunque el técnico verdiblanco resaltó el trabajo de Hansi Flick y la calidad del bloque azulgrana. El entrenador chileno habló por las claras al constatar que Lamine Yamal “marca la diferencia. Es extraordinariamente joven y maduro". Pellegrini reconoció que cuando se enfrenta al Barça "siempre hay que intentar amortiguar la importancia que tiene. Está viviendo un muy buen momento". De ahí que no tuviera reparos a la hora de admitir que "intentaremos ser el mismo Betis, pero considerando cosas como Lamine Yamal”.

Duelo de estilos

Azulgranas y verdiblancos son los dos mejores equipos de LaLiga en la segunda vuelta del campeonato, pero habitualmente el Barça ha impuesto el factor campo cuando ha recibido al Betis y, además, es el líder de la clasificación. Manuel Pellegrini es consciente de ello. "Es un partido muy difícil. El Barcelona está jugando bien, pero afrontaremos el partido con la certeza de que podemos conseguir un resultado positivo si jugamos bien. Intentaremos imponer nuestro estilo de juego y no lo cambiaremos sólo porque juguemos como visitantes en Barcelona", afirmó el chileno.

Cree en su equipo

El beticismo vive un momento de euforia por los últimos resultados, especialmente la victoria ante el Sevilla. Pellegrini puso el freno a la euforia, aunque resaltó la capacidad de resistencia de sus jugadores. "Cuando se perdieron un par de partidos este grupo siempre fue muy fuerte para intentar superarlo en base al convencimiento y al trabajo. Veo al equipo con mucha ambición, no podemos conformarnos con lo que estamos haciendo ni por haber ganado un derbi".

Dani Olmo y Pau Víctor no son cosa suya

El Ingeniero no quiso entrar en polémicas y evitó pronunciarse sobre la decisión del CSD de permitir que Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar hasta el final de la temporada, en contra de los deseos de LaLiga. “No es un tema que me corresponda, es un tema de directiva. Igual que en la parte técnica tienen que estar los técnicos, en la directiva tienen que estar los directivos”, se limitó a comentar.

En cuanto a su equipo, el Betis llegará sin algunos de sus jugadores más importantes, como es el caso de Isco, que finalmente cumplirá en esta jornada un partido de sanción por acumulación de tarjetas. Pellegrini relativizó su baja porque el malagueño “venía con una carga de partidos alta y con algunas molestias".

Sobrevivir sin Isco

Pese a todo, es obvio que que a un jugador como Isco "siempre se le va a echar en falta, pero yo he dicho siempre que hay un plantel que es el encargado de sacar la temporada adelante. No estará Isco y estará otro jugador que tendrá que suplirlo".

En cuanto a los lesionados, Marc Roca "está empezando a trabajar ya en el campo, no creo que pueda estar para la próxima semana aún". Y Abde "tuvo un esguince de tobillo con Marruecos y veremos cómo va evolucionando”.

"¿Brasil? Tengo contrato..."

El de Manuel Pellegrini es uno de los nombres que se ha relacionado con la selección de Brasil en los últimos tiempos, pero el chileno dio largas al respecto. “Tengo contrato con el Betis hasta 2026 y a mí me gusta cumplir mis contratos. Me queda un año más, esperemos cumplirlo y ojalá seguir creciendo con el Betis. Hoy día mi ampliación de contrato no es un tema prioritario, el futuro se va dando solo”.