Pellegrini: "Se equivoca quien espere enfrentarse a un Barcelona en crisis"

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha declarado este sábado en rueda de prensa que en clubes como el Barcelona, su rival de mañana, "las dudas se generan con un solo traspié", pero advirtió que "está equivocado" quien piense que su equipo "va a enfrentar a un rival en crisis".

Pellegrini aseguró que el conjunto culé "ha tenido una buena actuación en las otras competiciones, aparte de la Supercopa, y está disputando los primeros lugares de la clasificación, unos puntos abajo del líder, pero quedan 54 puntos por jugarse", por lo que "todavía le queda" margen "para intentar remontar".

Además, el técnico santiaguino considera que "el Barça tiene muchas variantes y es un rival duro, como siempre pasa con ellos, con el Real Madrid o el Atlético de Madrid", máxime porque en el Betis cuenta "con una gran cantidad de jugadores que no van a poder participar".

En este sentido, Pellegrini sí ha "integrado en la citación a Bellerín", lateral diestro ausente por lesión las dos últimas semanas, pero cuenta con "ocho o nueve bajas importantes", incluida la de su capitán, el centrocampista mexicano Andrés Guardado, que rescindió su contrato con el Betis hace unos días.

"Andrés era un jugador muy importante. Al irse Joaquín, era importante que se quedara por lo que aportaba. Siempre ha sido un futbolista muy regular. Quizá con 38 años ya le costaba jugar seguido, pero siempre que entraba era importante. No era el mejor momento para su marcha, pero nos adaptaremos", abundó en este asunto.

Manuel Pellegrini no espera incorporaciones durante el marcado invernal porque "como dijo ayer el presidente", Ángel Haro, "si no hay salidas, no habrá llegadas", puesto que "traer nombres es fácil, pero traer refuerzos no tanto", ya que el Betis, debido a su "realidad económica, no está en disposición de fichar lo que necesita reforzar".

Por último, Pellegrini comentó que si al delantero bético Juanmi Jiménez, cuya cesión al Al-Riyadh saudí se ha interrumpido para jugar a préstamo en el Cádiz, "no le fue como esperaba en Arabia, tiene las condiciones para volver a tener la capacidad goleadora que demostró en el fútbol español".