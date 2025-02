El Betis confirma el final de la cesión de Vitor Roque

Vitor Roque ya no es jugador del Real Betis. El club bético, en un comunicado compartido a través de sus canales, ha confirmado que ha acordado con el Barça resolver la cesión del brasileño. Su fichaje por el Palmeiras, no obstante, todavía no es oficial y el club sevillano se ha limitado a agredecer "sus servicios prestados y le desea suerte en sus próximos retos profesionales".

El brasileño, que llegó el pasado verano procedente del conjunto azulgrana con la intención de buscar minutos y adaptarse al ritmo de juego del Viejo Continente, algo que no pudo hacer en sus primeros meses en Barcelona, se marchará a Brasil tras disputar 1.733 minutos como jugador del Betis repartidos en 33 partidos para anotar 7 goles (cuatro en LaLiga y tres en la Copa) y repartir dos asistencias.

Este viernes al mediodía ha comparecido en rueda de prensa Manuel Pellegrini, en motivo de la previa del encuentro liguero entre Betis y Real Madrid, que se disputará este sábado a partir de las 18:30 horas en el Benito Villamarín. Ya en la primera pregunta, salió el nombre de Vitor Roque a la palestra.

"Vitor Roque ya no entrenó porque su traspaso al Palmeiras ya parece estar finiquitado. Ayer no se sabía todavía, pero hoy ya dejó de entrenar. No tengo mayores comentarios, se han ido 18 jugadores este año por distintos motivos. Con la plantilla que tenemos, vamos a intentar llegar lo más arriba posible", expresó el técnico chileno en la comparecencia pública.

Fueron más las preguntadas enfocadas a Vitor Roque, aunque Pellegrini evitó mojarse. No dio más detalles sobre la salida, sobre el rol que ha ejercido el propio delantero en las negociaciones ni si él mismo ha tratado de evitar su regreso a Brasil.

"No ha pasado absolutamente nada. Tiene 19 años, en el Barça jugó poco, aquí muchísimo. Iba progresando en la progresión lógica de un jugador joven", añadió en una posterior pregunta.

La operación se hará pública en las próximas horas, dado que hoy cierra el mercado de fichajes en Brasil. El FC Barcelona ingresará 25,5 millones de euros por su traspaso -abonó 30 'kilos' en su momento-, más otros cinco en variables y mantendrá un 20% de plusvalía sobre un futura venta.