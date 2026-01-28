Los peligros del Copenhague: "Si el Barça no está inspirado, tienen argumentos arriba para hacer daño"

Con una sensación térmica de -11º, Dinamarca no sería en estos momentos el lugar más apetecible ni en el que muchos desearían estar en esta época. El fútbol está parado y entrenar al aire libre es una actividad para auténticos valientes. Pero claro, el país nórdico tiene otras muchas cualidades que pesan en la balanza. Un entorno natural privilegiado, un estado del bienestar real, seguridad. Allí se encuentra un entrenador catalán (de Sant Andreu de Llavaneres, concretamente). Es el director de la academia del Kolding (ciudad de unos 60.000 habitantes a 230km de la capital Copenhague) y también asistente del primer equipo, entrenado por otro catalán, Albert Rudé.

Sergi Mora dirigía el curso pasado al Girona juvenil, al que guió en el histórico debut en la UEFA Youth League y con el que alcanzó los dieciseisavos de final. Tras siete años en las filas del club gerundense, surgió la oportunidad de viajar al norte, hacer 'reset' y empezar un nuevo e ilusionante proyecto en esta entidad danesa que aspira a instalarse en la élite en los próximos años y ser una referencia en el país.

MUY PELIGROSO EN CASA, MÁS DÉBIL FUERA

Mora nos ilustra un poco sobre lo que espera al Barça este miércoles ante un Copenhague que está cuajando una buena fase liga de Champions y que mantiene intactas sus opciones de estar en el TOP-24 y pasar de ronda. "He podido ver esta temporada en vivo en el estadio un partido del Copenhague y antes que nada debo destacar como punto flaco su versión como visitante. Le juega muy a favor al Barça jugar de local. La verdad que me impresionó el ambiente que hay en el Parken Stadion, la afición no para y realmente hay un ambiente hostil. En casa se hacen fuertes".

"Creo que el Barça, que a día de hoy es un equipo supervertical, que te amenaza mucho al espacio y está constantemente buscándote la profundidad, le puede hacer daño. Donde tiene menos nivel el Copenhague es en la línea defensiva. Juegan un 4-4-2 y esta línea de cuatro pienso que sufrirá", afirma Sergi.

Jacob Neestrup, entrenador del Copenhague, en rueda de prensa / FC Kobenhavn

Por contra, una advertencia: "Eso sí, si el Barça no termina de estar fino o tiene uno de esos días con muchas pérdidas el Copenhague es un equipo que transita muy bien, que con este 4-4-2 se despliega muy bien, que los puntas son muy versátiles, juegan con mucha libertad. Y luego los extremos son rápidos y transitan con facilidad y tienen uno contra uno y capacidad de generar superioridades. Tienen ese dinamismo y explosividad. Nivel muy alto en esta línea".

"Si el Barça tiene el día y está fino el Copenhague puede sufrir mucho con esta línea defensiva atrás, pero si el Barça no tiene el día inspirado en la circulación y tiene alguna pérdida con la línea adelantada le puede hacer daño el Copenhague", matiza el de Llavaneres.

Mora, en una imagen entrenando en Kolding / Kolding

"Arriba tienen al hijo de Larsson, Jordan, un jugador con mucha capacidad de transitar, con buen uno contra uno, experimentado y con capacidad de marcar diferencias. Luego tienen a Claesson, sueco, que puede jugar tanto como extremo como en punta, muy versátil y que puede atacar los espacios. Elyounoussi arriba es un futbolista con mucha movilidad, con buen pie, con capacidad para poner balones al espacio. Muy interesante. Moukoko, alemán. No está jugando mucho pero a mí el día del Bayer Leverkusen me encantó en directo. No para de moverse, muy dinámico y versátil. Luego por la izquierda tienen al brasileño Robert, con buen uno contra uno. O Achouri, tunecino, con capacidad de generar peligro", explica Mora sobre los peligros del cuadro nórdico.

Larsson Jr.

Más en concreto sobre el hijo del mítico Henrik, exjugador del Barça: "Larsson tiende a jugar en banda derecha, es zurdo, tiene esa capacidad de ir hacia adentro, con buen centro y golpeo. Es muy diferente a su padre, más dinámico, perfil uno contra uno. Es interesante. Creo que lleva ocho goles esta temporada, buen jugador".

Sergi Mora, en una imagen de archivo en el Kolding / Kolding

Por cierto, pese a que pudiéramos pensar que como equipo escandinavo el Copenhague puede ser muy peligroso en las jugadas de estrategia, Mora nos comenta que "no tiene mucha trascendencia el juego aéreo en su puesta en escena. De hecho, defensivamente diría que es flojo en ese apartado".