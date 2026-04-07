Peligro para Kounde con la gran amenaza del Atlético

El último recuerdo de Jules Kounde en el Spotify Camp Nou todavía le pesa en la memoria al francés. Era el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey tras el desastre en el Metropolitano, pero la afición creía en la remontada. Todo estaba listo para una noche histórica.

Su cuerpo, no obstante, le falló a los 10 minutos de partido. Kounde sintió un pinchazo tras despejar un balón y la eliminatoria acabó para él mucho antes que para su compañeros, que remaron (3-0; 3-4 global) para morir en la orilla, a las puertas de una nueva final copera donde Kounde, precisamente, fue el gran héroe hace un año ante el Real Madrid.

La lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo le tuvo en el dique seco un mes, hasta este fin de semana pasado. Kounde hizo su reaparición sobre el verde en Madrid ante los colchoneros, en el minuto 62, para dar relevo a un Marc Bernal que también abandonó el partido lesionado.

De vuelta al once

Este miércoles, tendrá la oportunidad de volver a sentirse futbolista en el templo azulgrana y quitarse la espina que tanto dolió en Copa. Aunque tan solo jugó media hora en el Metropolitano, el francés apunta a la titularidad en su regreso a casa.

Lleva trabajando con el grupo desde el inicio de la semana postparón y los minutos que completó ante los de Simeone en Liga fueron una prueba irrefutable para que Hansi Flick no tenga dudas a la hora de darle de nuevo su puesto en el once.

El alemán, además, tampoco va sobrado de alternativas. La lesión de Bernal para la posición de pivote junto a Pedri, sumada a la baja de Frenkie de Jong, 'obligará' a Flick a llevarse a Eric Garcia al centro del campo, ya que la opción de Marc Casadó, inédito en los días grandes esta temporada, no se contempla.

El movimiento con el de Martorell, sumado al hecho de que Ronald Araujo, titular en la banda derecha ante el Atleti en LaLiga, llegará justo de fuerzas por una sobrecarga, deja vía libre a la titularidad de Kounde.

Ademola Lookman celebra su gol, tercero del equipo rojiblanco, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey / EFE/Mariscal

Frenar a Lookman, el objetivo

Delante, el francés tendrá un reto mayúsculo. Tras descansar en el duelo liguero del sábado pasado, Ademola Lookman será de la partida en la banda izquierda del ataque colchonero en el Spotify Camp Nou.

Simeone ya dejó claro en rueda de prensa que su objetivo, como con Julián Álvarez, era dar descanso para tener a sus dos puñales afilados. La consigna será clara, atacar al espacio en el templo culé con un Barça que quiere ir a por la eliminatoria desde el minuto uno.

El extremo ex de la Atalanta, fichaje estrella de Mateu Alemany en este mercado invernal, ya fue un dolor de cabeza constante a la espalda del propio Jules y la defensa adelantada de los de Flick en Copa, por lo que Kounde deberá estar con todos los sentidos activados para que el nigeriano no amargue su más que posible regreso al once y la noche al público del Camp Nou.