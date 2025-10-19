La durísima sanción de UEFA que evitó el Barça

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, admitió durante la asamblea de compromisarios del club que tuvo que negociar con la UEFA para evitar que el equipo de Hansi Flick fuera sancionado con toda una temporada sin participar en la Liga de Campeones. El organismo internacional quiso penalizar al club por el abuso de las palancas que acaban afectando el fair play financiero.

El presidente admitió del error de la palabra palanca y estuvo de acuerdo con el ex presidente Joan Gaspart que no era más que una ampliación de capital, un formalismo que es imposible en una entidad como la azulgrana pero que otras entidades deportivas sí pueden hacerlo porque tienen una estructural empresarial diferente: "La reflexión de palancas como ampliación de capital es la reflexión y el argumento de defensa que hicimos a la UEFA por el incumplimiento del fairplay. Bajamos una multa de 80M a 60M, y después a 15M sin sanción deportiva, que al principio nos querían dejar sin Champions".

El presidente agregó que "las palancas son para evitar una derrama extraordinaria de los socios y paliar la situación que nos encontramos hace cuatro años y medio".

El presidente también quiso profundizar sobre este tema: "Estrictamente, las palancas no son una ampliación de capital, es solo una cesión de activos para un tiempo determinado que luego se recuperan. A cambio, recibes un dinero determinado. Hemos cedido un 25% de los derechos de televisión a un fondo que nos permitió ingresar 600 millones de euros. Esta cantidad, que representaba unos 35 millones de euros, al cabo de 25 años retornan los derechos de televisión a los derechos del club. Es una cesión de unos activos que se recuperan al cabo de un tiempo. Cuando apareció esto, nos intentaban convencer que firmásemos con CVC, pero con una proporción menor y por más años, que era de 50 años. Esto nos permitió salvar al club".

Partido en Miami

Por lo que respecta al partido de Miami, Laporta dijo que "LaLiga nos tiene que informar, y los ingresos serán muchos más que jugando en Villarreal. Será un ingreso no presupuestado y compensará lo no ingresado en los dos primeros partidos en el Johan. No le puedo decir una cifra exacta, pero habrá ingresos seguro".

Agregó que "aprovecharemos porque el mercado americano es muy importante. Cada día crece la repercusión del deporte europeo, y hay socios que pueden ser de interés, como la NBA, que está en conversaciones con la Euroliga. Pero insisto, está en Estados Unidos y tienen interés en Europa".