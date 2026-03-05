Peligro, Barça: Vuelve Marciniak

El arbitraje europeo recupera a uno de sus nombres más mediáticos y, para el barcelonismo, uno de los más temidos. Szymon Marciniak vuelve a vestirse de corto. Tras una prolongada y misteriosa ausencia que había desatado todo tipo de rumores en su país, el colegiado polaco regresará al césped. Una noticia que pone en alerta al FC Barcelona por el polémico historial que arrastra.

¿Dónde estaba Marciniak?

El polaco no ejerce como árbitro principal desde principios de diciembre (el último en la liga polaca a finales de noviembre). Su repentina desaparición de los terrenos de juego se debió a unas molestias en la pierna que arrastraba desde otoño y que finalmente le obligaron a pasar por el quirófano.

Marciniak, durante el duelo entre Barça e Inter / Javi Ferrándiz

Durante estos meses de rehabilitación, Marciniak se ha limitado a trabajar exclusivamente desde la tranquilidad de la sala VAR. Sin embargo, la Federación Polaca de Fútbol (PZPN) ha emitido un comunicado oficial confirmando que ya tiene el alta y que volverá a correr con el silbato este mismo fin de semana, en la 24.ª jornada de la Ekstraklasa polaca. Con su recuperación, su regreso a la Champions League es inminente.

El mal recuerdo del Inter

Para la afición culé, cruzarse con Marciniak suele ser sinónimo de dolores de cabeza. Es imposible borrar de la memoria aquella noche de Champions ante el Inter de Milán y la tremenda polémica del 3-3 de Acerbi que no fue anulado tras una clara falta sobre Gerard Martín. Antes, el polaco había señalado un dudoso penalti de Pau Cubarsí sobre Lautaro Martínez que ponía el segundo en el marcador y que hizo enloquecer a los de Flick.

Szymon Marciniak señala un penalti tras revisarlo en el VAR en la semifinal de la Champions entre el Inter y el Barça, la pasada temporada. / ROBERTO BREGANI / EFE

El colegiado desquició por completo al equipo azulgrana, tomando decisiones más que discutibles que terminaron costando carísimas en las aspiraciones europeas del Barça.

El famoso 'neceser' y el penalti de Julián Álvarez

Pero si hay algo que dinamitó por completo la credibilidad del árbitro a los ojos de la grada culé fue el surrealista episodio del neceser. Unas imágenes en el vestuario le delataron llevando un neceser personal adornado, nada más y nada menos que con el escudo del Real Madrid en dorado. Un detalle que corrió como la pólvora en redes y que no hizo más que alimentar las teorías.

Marciniak, cazado con un neceser del Real Madrid / SPORT.es

Su penúltima gran actuación europea fue el penalti anulado a Julián Álvarez. En la dramática tanda de penaltis de los octavos de final de la Champions entre el Atlético y el Real Madrid, Marciniak invalidó el gol del delantero argentino argumentando un doble toque al resbalar, lo que allanó el pase del equipo blanco.

Julián Álvarez chuta el penalti contra el Real Madrid / ALBERTO GARDIN / DPA vía Europa Press

Meses después, la propia IFAB (el organismo que dicta las reglas del fútbol) confirmó que la decisión fue la correcta en el momento, pero ese incidente hizo que la organización matizara las Reglas 10 y 14 teniendo en cuenta la voluntariedad. Hoy, ese penalti se habría repetido.

Vuelve Marciniak, y con él, vuelve el peligro. En Barcelona ya cruzan los dedos para que las decisiones de la UEFA no vuelvan a cruzar sus caminos.