¡Peligro para el Barça: el 'madridista' Marciniak podría pitar la vuelta en Milán!

El próximo domingo, la UEFA anunciará la designación arbitral para el partido de vuelta entre el Inter de Milán y el Barça, pero desde Polonia aseguran que será Szymon Marciniak, el colegiado polémico que anuló el famoso penalti del colchonero Julián Álvarez por el doble toque en la eliminatoria de octavos de final de la Champions. Según el medio 'Meczyki', Marciniak sabría ya que es el principal candidato para dirigir esta eliminatoria en el que podría ser un premio de la UEFA a un colegiado que ha seguido arbitrando encuentros importantes tras la polémica vivida con el Atlético. En el Barça aún no tienen confirmación de que será así.

Marciniak es un habitual de la UEFA en partidos de máximo nivel a pesar de que en los dos últimos años ha quedado muy tocado por supuestas ayudas al Real Madrid. Su última polémica en el derbi de Champions dio la vuelta al mundo, ya que el polaco, asistido por el VAR, decidió anular el penalti tranformado por Julián Álvarez y que, a la postre, fue decisivo para la clasificación del Madrid. Pero hay más.

La temporada pasada, Marciniak fue duramente criticado por no dar validez a un gol de De Ligt, que habría empatado la eliminatoria de semifinales en el Real Madrid-Bayern. El polaco pitó antes un fuera de juego y no permitió seguir una jugada en la que, si se hubiese revisado, hubieran dado como válido. El Bayern, incluso, llegó a protestar formalmente a la UEFA por esta jugada pero no pasó nada.

Marciniak, tras la polémica vivida en el Metropolitano, fue premiado por la UEFA y le designaron para dirigir la vuelta de los cuartos de final de la Natios League entre Alemania e Itala, en un partido en el que no hubo incidente alguno. No obstante, el colegiado del VAR de la eliminatoria entre Atlético-Madrid, el también polaco Tomasz Kwatkowsk, que estaba en el equipo de Marciniak desde el Mundial de Qatar, ha sido relevado en estos últimos encuentros por lo que podría considerarse que ha pasado a la nevera.

Lo que queda claro también es que Marciniak no le ha dado nada de suerte al Barça porque fue el árbitro que dirigió dos de las últimas grandes goleadas que ha recibido el Barça en Champions. El 3-0 ante la Juventus y el 4-0 ante el PSG. Habrá que ver si finalmente es el designado.