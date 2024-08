Peligra seriamente la salida de Lenglet al Atlético

Días muy movidos en los despachos del FC Barcelona. El club azulgrana trabaja intensamente para dar un impulso a la 'operación salida' con el objetivo de inscribir a Dani Olmo para la visita del Athletic Club a Montjuïc de este fin de semana. En las próximas horas se oficializará el adiós de Ilkay Gündogan y Vitor Roque. La carpeta de otro futbolista con el que no se cuenta como Clément Lenglet, sin embargo, está mucho más estancada.

El Barça y el zaguero francés están jugando la partida con todas las cartas sobre la mesa. El club no puede permitirse el sueldo del galo teniendo en su plantilla a otros centrales de primer nivel; el jugador está dispuesto a cambiar de aires por tercer año consecutivo y hacer un esfuerzo económico, pero de momento no tiene ninguna intención de escuchar las propuestas que le llegan de Arabia Saudí y que zanjarían el culebrón.

En este contexto, el Atlético de Madrid se ha erigido como una posible solución satisfactoria para todas las partes. Los colchoneros necesitan un perfil zurdo para su retaguardia tras perder a Mario Hermoso, Lenglet quiere seguir compitiendo en el máximo nivel futbolístico y el Barça, insistimos, necesita liberar masa salarial. El escenario sería ideal... si no fuera porque en el Metropolitano el galo es la opción más viable (no requeriría pagar traspaso), pero no la favorita.

Hancko gana enteros

Y es que para completar una ventana de fichajes muy ambiciosa con las llegadas de Julián Álvarez, Conor Gallagher, Robin Le Normand y Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid quiere apuntalar la plantilla de Simeone con David Hancko (26 años). El Feyenoord, el equipo del eslovaco, pide 35 millones por él, Según ha informado el periodista Rubén Uría, el defensa está forzando la máquina para que se acabe efectuando la operación y pueda firmar con el cuadro madrileño, cuya última propuesta gira alrededor de los 30 'kilos' fijos además de un 20% de una futura venta del jugador.

Las posturas de los clubes están cada vez más cerca y todo parece indicar que Atlético y Feyenoord acabarán alcanzando un acuerdo para el traspaso de Hancko. Si esto se produce, Barça y Lenglet deberán buscar otro destino para desbloquear la situación del francés, con 29 años cumplidos en junio y, por consiguiente, varias temporadas de 'prime' por delante.