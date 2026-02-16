Peligra el récord de Lewandowski en la Bundesliga

La Bundesliga tiene un nombre propio: Harry Kane. El delantero inglés ha convertido la excelencia en rutina y, tras su última exhibición del fin de semana, las calculadoras están en marcha por Múnich. Kane ya ha igualado los goles que anotó en toda la temporada pasada en el campeonato alemán, pero con una diferencia abismal en los tiempos: tan solo ha necesitado 22 partidos para firmar sus 26 dianas actuales.

En el Allianz Arena ya no se habla solo de ganar la 'Meisterschale', sino de historia. Todos se preguntan si superar el récord de 41 goles alcanzado por Robert Lewandowski en la temporada 2020/2021 es posible. La sombra del polaco es alargada: 'Lewy' llevaba un ritmo goleador idéntico en aquella campaña histórica en la que rompió la mítica marca del 'Torpedo' Müller (40 goles).

Harry Kane celebra un gol en UEFA Champions League / Andre Weening / Andre Weening / Orange Pictures / DPPI

El protagonista, sin embargo, prefiere mantener los pies en el suelo. El inglés se pronunció sobre esta posibilidad tras la victoria del pasado sábado ante el Werder Bremen (3-0), en la que fue el gran artífice del triunfo anotando dos de los goles del conjunto bávaro.

"Todo es posible, pero aún queda mucho camino por recorrer", declaró Kane en zona mixta, intentando rebajar la euforia. El '9' es consciente de la magnitud del desafío: "Es un récord increíble. Ahora mismo estoy en un buen momento. Veremos en abril, entonces empezaré a pensar en ello."

Números de leyenda

El doblete del fin de semana no solo sirvió para acechar a Lewandowski, sino para cruzar una frontera reservada a los más grandes: Harry Kane alcanzó los 500 goles como profesional.

Según los datos registrados por el portal especializado Transfermarkt, Kane ha necesitado 743 partidos para llegar al medio millar de goles. En la comparativa histórica de precocidad, tan solo Leo Messi (632 partidos) y Robert Lewandowski (734 partidos) fueron más rápidos que él en alcanzar esta cifra, superando a otros gigantes del área.

El desafío está servido. Con 12 encuentros por delante y un Kane en estado de gracia, el récord 'imposible' de los 41 goles tiembla por primera vez en estos años.