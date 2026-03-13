Lamine Yamal y Eric entrenan y no peligran para el Barça-Sevilla

Es, junto a Pedri, el factor más diferencial y capaz de cambiar signos de partido que tiene el Barça. Prescindir de Lamine Yamal, hoy en día, resulta un privilegio que Hansi Flick no se puede permitir. Es por eso que saltaron un poco las alarmas este jueves cuando el de Rocafonda no realizó la sesión de entrenamiento con el grupo.

Tras el sufrido 1-1 de Newcastle, el técnico de Heidelberg dio descanso a sus pupilos el miércoles para que desconectaran un poco antes de regresar al trabajo pensando en Sevilla (domingo) y, sobre todo, en la vuelta de octavos de Champions del miércoles en el Spotify Camp Nou.

Ausencia inesperada

Sorprendió la ausencia del extremo, que el club achacó a un malestar general. A priori, no debía ser algo que lo mantuviera en duda para el duelo ante el Sevilla. También estuvo ausente Lamine en el tardeo de conjura organizado por Ronald Araujo en la Masia Rosàs de Sant Cugat del Vallès. La velada, un merienda-cena, tuvo un marcado carácter de convivencia y servirá para fortalecer la cohesión del grupo en un momento clave del curso. El conjunto azulgrana afronta unas próximas semanas decisivas, compitiendo por los títulos de LaLiga y la Champions League.

La iniciativa partió del propio Araujo, uno de los líderes del vestuario azulgrana, que quiso aprovechar su aniversario para reunir a toda la plantilla. Lamine fue, junto a Koundé y Rashford, baja en el evento.

Lamine, en el momento del lanzamiento del penalti / VALENTÍ ENRICH

Pero, según ha podido saber SPORT, el de Rocafonda sí entrena con normalidad este viernes y apunta a ser de la partida domingo frente al Sevilla en el duelo liguero (16:15), que coincidirá con las elecciones a la presidencia.

En pleno ramadán

Veremos si Flick decide darle descanso pensando en la Liga de Campeones, pero, repetimos, es un lujo que quizás no puede darse. Cabe recordar que el de Rocafonda está en pleno ramadán. Es decir, que no puede ingerir nada (ni agua ni comida) desde que amanece hasta que se pone el sol. En el club se ha hecho un plan para intentar suplir esa falta de nutrientes, que, a la vista está, no parece mermarle a la hora de rendir en los partidos.

Eric, también de vuelta

Otra gran noticia para Flick, la vuelta de Eric. El de Martorell no jugó en Champions por una sobrecarga y este jueves estuvo haciendo tratamiento con los fisios. Este viernes ya ha saltado al verde con normalidad.