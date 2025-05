¿Peligra el Espanyol - Barça por TV? Sin acuerdo CGT - Mediapro

La retransmisión televisiva del derbi catalán entre el Espanyol y el FC Barcelona, en el que el conjunto azulgrana podría proclamarse matemáticamente campeón de LaLiga, está en riesgo.

La primera reunión de mediación entre el grupo Mediapro y el sindicato CGT, que representa a los trabajadores encargados de las emisiones, ha finalizado sin acuerdo, por lo que la huelga sigue adelante.

Según las últimas informaciones, la emisión de los encuentros de la jornada 36 podría verse seriamente comprometida si no se vulnera el derecho a huelga. En este contexto, el sindicato denunció que LaLiga estaría intentando contratar empresas francesas para asegurar la retransmisión de los partidos previstos para este fin de semana y mantiene la convocatoria de huelga del 14 al 27 de mayo.

CGT afirma que la empresa suiza HBS "ha expresado abiertamente que no tiene ninguna intención de subrogar a los 900 trabajadores que hacen posible la retransmisión del campeonato liguero", mientras que Mediapro "no se ha comprometido a garantizar los puestos de trabajo de la plantilla no subrogable".

Mediapro solo ha "valorado", "sin aceptar ningún compromiso", la reconversión de nueve contratos que actualmente son fijos discontinuos y que deberían pasar a ser indefinidos, ha afirmado sel sindicato.

La propuesta presentada por CGT exige a ambas empresas que "garanticen la continuidad laboral de toda la plantilla durante las próximas 4 temporadas, que aseguren la subrogación efectiva del personal que trabaja en los lotes adjudicados a HBS y la apertura de una mesa de negociación para garantizar la subrogación del resto del personal".

CGT ha convocado una concentración para este miércoles ante las oficinas de Mediapro en Barcelona.