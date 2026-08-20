Pelea por Bisiwu: Ghana mueve ficha por la perla del Barça

Jesse Bisiwu empieza a generar ruido más allá del Barça. El reciente fichaje blaugrana ha aprovechado la pretemporada para impresionar a Hansi Flick. El extremo ha tenido minutos ante el Udinese, el Basilea y el Al-Ahly, aunque fue contra el conjunto suizo donde brilló especialmente con un doblete en apenas dos minutos. Una actuación que pudo cambiar su estatus en el primer equipo del Barça y que ha puesto todavía más focos sobre el futbolista de 18 años por el que el club blaugrana apostó con fuerza este verano, pagando 8,5 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Sus buenas actuaciones no han pasado desapercibidas y ahora ha despertado el interés de Ghana, que quiere adelantarse a Bélgica y convencer al futbolista para que defienda la camiseta de las Black Stars. Según apuntan medios ghaneses, la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) mantiene contactos con el entorno del jugador desde hace meses y estudia la posibilidad de incorporarlo a la selección absoluta próximamente.

Bisiwu ha pasado por las categorías inferiores de Bélgica, disputando 25 partidos entre las categorías sub-15, 16, 17, 18 y 19, pero todavía puede elegir a Ghana gracias a sus raíces familiares. Esa posibilidad ha provocado que la federación africana se mueva para intentar convencerle antes de que su progresión en el Barça termine de cerrar definitivamente su futuro internacional.

Jesse Bisiwu, grandes esperanzas / INSTAGRAM

Ghana quiere adelantarse a Bélgica

La GFA considera que Bisiwu puede convertirse en una pieza importante para las Black Stars y estaría intentando convencerle para que dé el salto directamente a la absoluta. Su objetivo pasa por contar con él de cara al camino hacia la Copa Africana de Naciones de 2027, una competición en la que Ghana quiere volver a tener un papel protagonista. Bélgica, por su parte, estaría al corriente de los movimientos de Ghana y sigue de cerca la situación, aunque por ahora no habría realizado ninguna comunicación oficial al respecto.

Para Bisiwu, la decisión todavía no es inmediata, pero su crecimiento en Barcelona puede acelerar los acontecimientos. El Barça se ha convertido en su principal escaparate y cada minuto con el primer equipo aumenta el valor de su elección internacional.

Bisiwu celebró su primer tanto como culé / Gorka Urresola

El Barça, el gran escaparate de Bisiwu

El interés de Ghana se produce precisamente cuando el joven extremo empieza a pedir paso en los planes de Flick. Después de un primer amistoso en Udine en el que tuvo más dificultades para destacar, el extremo explotó en Basilea. Recibió un pase entre líneas de Dani Olmo, controló, giró y colocó el balón en la escuadra con un disparo de enorme calidad.

Apenas unos instantes después, volvió a aparecer para aprovechar una asistencia de Lamine Yamal y completar su doblete. Dos goles en dos minutos que sirvieron para reivindicar la apuesta del Barça por su fichaje y que han abierto el debate sobre el papel que puede tener esta temporada.

Mientras las federaciones se mueven, Bisiwu debe centrarse en seguir convenciendo a Flick. El técnico alemán tiene por delante la decisión de determinar si el joven extremo tendrá presencia habitual con el primer equipo o si alternará sus apariciones con el filial. Su explosión en pretemporada ya ha provocado que su futuro internacional entre también en escena.