Pelea en Arabia por Lewandowski

Robert Lewandowski ya ha bajado el telón de su etapa en el FC Barcelona. El delantero polaco, que se despedirá oficialmente este sábado en Mestalla en el último partido de la temporada, pondrá fin a una aventura de cuatro años como azulgrana antes de emprender una nueva etapa que, salvo giro inesperado, estará en Arabia Saudí.

El futuro del atacante apunta claramente hacia la Saudi Pro League, donde dos gigantes del país siguen muy pendientes de su situación: Al-Hilal y Al-Ittihad. Ambos clubes valoran incorporar a una de las grandes figuras del fútbol europeo en los últimos años, aunque sus contextos son muy distintos según informó '365score'.

En el caso de Al-Hilal, la operación permanece en punto muerto. El club saudí no quiere iniciar negociaciones formales hasta resolver antes varias salidas en ataque. Actualmente cuenta con exceso de delanteros extranjeros y necesita liberar espacio con las posibles marchas de Marcos Leonardo y Darwin Núñez. La entidad no quiere precipitarse ni verse presionada en el mercado antes de cerrar esos movimientos.

Benzema, 'killer' de Al Hilal / @Alhilal_EN

Además, dentro del propio Al-Hilal existen dudas respecto al fichaje de Lewandowski por una cuestión principalmente relacionada con la edad. El conjunto saudí está apostando en los últimos mercados por perfiles más jóvenes y el polaco, que afronta ya la recta final de su carrera, no genera consenso absoluto. También influye la continuidad prevista de Karim Benzema como gran referencia ofensiva del equipo para la próxima temporada.

Mientras tanto, Al-Ittihad sigue muy atento. El club sí estudia seriamente lanzarse a por Lewandowski, especialmente por la incertidumbre que rodea al futuro de Youssef En-Nesyri, que podría abandonar la entidad este verano. La dirección deportiva considera prioritario incorporar un delantero de primer nivel y el nombre del todavía jugador azulgrana encaja perfectamente tanto a nivel deportivo como mediático.

Así, Lewandowski afronta ya sus últimos días como futbolista del Barça. Mestalla será el escenario de su adiós definitivo antes de cerrar una etapa marcada por goles, títulos y liderazgo, y abrir una nueva aventura lejos del fútbol europeo.